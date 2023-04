Lindner sieht Fortschritte bei Umgang mit Schulden armer Länder

WASHINGTON (dpa-AFX) - Finanzminister Christian Lindner sieht leichte Fortschritte beim internationalen Umgang mit den hohen Schulden armer Länder. "Es gibt eine Bewegung", sagte der FDP-Politiker am Donnerstag am Rande der Frühjahrstagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) in Washington. China, das für viele Länder der wichtigste Gläubiger ist, habe in einem über lange Zeit vorgebrachten Streitpunkt Entgegenkommen signalisiert. "Die Bundesregierung bewertet dies als einen Fortschritt", sagte Lindner.

Bislang hatte die Volksrepublik in Debatten um die Restrukturierung von Schulden armer Staaten stets gefordert, auch internationale Entwicklungsbanken wie die Weltbank müssten sich durch Abschreibungen auf ihre Kredite beteiligen. Nun habe China signalisiert, dass man bereit sei, diese Einstellung zu überdenken, sagte Lindner. Wenn die chinesische Seite nicht mehr auf eine Beteiligung der Entwicklungsbanken bestünde, könne das "eine deutliche Veränderung der Situation sein".

Die stark gestiegenen Zinsen, der starke Dollar und die gestiegenen Preise für Lebens- und Düngemittel haben die Schuldenprobleme vieler Entwicklungs- und Schwellenländer zuletzt deutlich verschärft. Die Bundesregierung mahnt seit längerer Zeit vor allem China, seiner Verantwortung bei möglichen Schuldenerleichterungen - von Aufschüben bei Zinszahlungen bis hin zu Schuldenerlassen - stärker gerecht zu werden. China ist aktuell einer der weltweit größten Kreditgeber./tam/DP/jha