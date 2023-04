Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zur Notaufnahme-Gebühr

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zur Notaufnahme-Gebühr:

"Schon der gesunde Menschenverstand gebietet, dass man mit Wehwehchen wie Schnupfen oder Kopfschmerzen nicht die Notaufnahme verstopft. Also: Recht so, wenn eine Gebühr fällig wird? So einfach ist es nicht. Denn wie soll ein Laie entscheiden, ob es sich nur um Magengrimmen oder um eine gefährliche Blinddarmentzündung handelt? Was machen Eltern am späten Abend mit ihrem fiebrigen Kleinkind? Die meisten Menschen gehen nicht leichtfertig in die Notaufnahme. Eine Gebühr würde nicht nur die Falschen treffen. Sie kann schlichtweg nicht richten, was im Gesundheitssystem seit Jahren schiefläuft: die lückenhafte haus- und kinderärztliche Grundversorgung. Patienten in Not müssen sich darauf verlassen können, dass ihnen jederzeit geholfen wird - auch in der Notaufnahme."/DP/jha