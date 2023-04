Qualcomm erhöht die Dividende

Der amerikanische Technologiekonzern Qualcomm Inc. (ISIN: US7475251036, NASDAQ: QCOM) schüttet eine Quartalsdividende von 80 US-Cents je Aktie an seine Aktionäre aus. Im Vergleich zum Vorquartal (75 US-Cents) ist dies eine Erhöhung um sieben Prozent. Die Anhebung wurde bereits Anfang März avisiert. Die Zahlung erfolgt am 22. Juni 2023 (Record day: 1. Juni 2023).

Auf das Jahr hochgerechnet werden damit 3,20 US-Dollar ausgeschüttet. Dies entspricht beim derzeitigen Börsenkurs von 120,27 US-Dollar (Stand: 12. April 2023) einer aktuellen Dividendenrendite von 2,66 Prozent. Das Unternehmen startete 2003 mit der Ausschüttung einer Quartalsdividende (2,5 US-Cents). Seitdem wurde die Dividende jedes Jahr angehoben.

Der Konzern mit Firmensitz in San Diego, im US-Bundesstaat Kalifornien, ist 1985 gegründet worden und gehört zu den größten Herstellern von Mobilfunkchips. Im ersten Quartal (25. Dezember 2022) des Fiskaljahres 2023 lag der Umsatz bei 9,46 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 10,71 Mrd. US-Dollar), wie am 2. Februar berichtet wurde. Der Nettogewinn (GAAP) betrug 2,24 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 3,4 Mrd. US-Dollar).

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 9,40 Prozent im Plus (Stand: 12. April 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 137,78 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de