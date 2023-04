Südkorea - Nordkorea testet erneut ballistische Rakete

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Seoul (Reuters) - Nach Angaben Südkoreas und Japans feuert Nordkorea eine weitere ballistische Rakete ab.

Bei dem Flugkörper habe es sich vermutlich um eine Mittel- oder Langstreckenrakete gehandelt, teilte der südkoreanische Generalstab am Donnerstag mit. Sie sei um 7:23 Uhr (Ortszeit) nahe Pjöngjang gestartet. Das Projektil ist nach Angaben der japanischen Küstenwache östlich von Nordkorea ins Meer gestürzt. Das südkoreanische Militär erklärte, es sei in höchster Alarmbereitschaft und halte sich in enger Abstimmung mit den USA in Bereitschaft.

Nordkorea hat die jüngsten gemeinsamen Militärübungen von den USA und Südkorea als Eskalation der Spannungen kritisiert und seine Waffentests in den vergangenen Monaten verschärft. Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un hatte Anfang der Woche angekündigt, die Kriegsabschreckung des Landes auf eine "praktischere und offensivere" Weise zu verstärken, um den "aggressiven Schritten" der Vereinigten Staaten zu begegnen.

