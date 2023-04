Trump verklagt Ex-Anwalt auf mehr als eine halbe Milliarde Dollar

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Washington/New York (Reuters) - Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hat seinen früheren Anwalt Michael Cohen auf mehr als eine halbe Milliarde Dollar verklagt.

Wie am Mittwoch in Florida aus Gerichtsunterlagen hervorging, wird Cohen vorgeworfen, sein Mandatsverhältnis zu Trump verletzt zu haben: Er habe vertrauliche Informationen preisgegeben und Unwahrheiten verbreitet. Eine Stellungnahme von Cohen lag zunächst nicht vor. Der langjährige Trump-Vertraute hatte vor einer Anklagejury (grand jury) ausgesagt, die den Republikaner später als ersten Ex-Präsidenten der US-Geschichte anklagte. Trump plädierte Anfang April auf nicht schuldig in diesem Fall. Er ist in mehrere weitere Gerichtsverfahren verwickelt.

