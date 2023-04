USA: Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe legt zu

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA ist die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe stärker als erwartet gestiegen. In der vergangenen Woche legte sie um 11 000 auf 239 000 zu, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. An den Finanzmärkten war im Schnitt mit 235 000 Anträgen gerechnet worden.

Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gelten als zeitnaher Indikator für die allgemeine Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt. Trotz des Anstiegs bei den Hilfsanträgen wird der Arbeitsmarkt der größten Volkswirtschaft der Welt als weiter robust beschrieben.

Die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt spielt eine wichtige Rolle für die Geldpolitik in den USA. Die US-Notenbank Fed versucht seit über einem Jahr, die hohe Inflation mit Zinserhöhungen in den Griff zu bekommen. Ein robuster Arbeitsmarkt gilt gemeinhin als Treiber für die Teuerung.

Allerdings zeigten sich zuletzt erste Anzeichen für eine Abschwächung auf dem US-Arbeitsmarkt. So blieb die Zahl der offenen Stellen hinter den Erwartungen zurück. Im jüngsten Arbeitsmarktbericht der US-Regierung für März hat sich der Anstieg der neu geschaffenen Stellen deutlich abgeschwächt. Die Erstanträge passen in dieses Bild./jkr/jsl/mis