Baerbock führt Gespräche in Peking - Russland und Taiwan im Zentrum

TIANJIN (dpa-AFX) - Bundesaußenministerin Annalena Baerbock setzt an diesem Freitag (2.00 Uhr) mit Gesprächen in einem deutschen Unternehmen für Elektromobilität ihren Besuch in China fort. Der chinesische Außenminister Qin Gang wollte die Grünen-Politikerin dabei in der rund 120 Kilometer östlich der Hauptstadt Peking gelegenen Handels- und Kommunikationsmetropole Tianjin begleiten. Qin stammt aus Tianjin. Das Unternehmen Vitesco mit Sitz im bayerischen Regensburg produziert dort seit 2019 vollintegrierte elektrische Achsantriebe und betreibt seit November 2021 ein Forschungs- und Entwicklungszentrum.

Anschließend wollten Baerbock und Qin Gang mit einem Sonderzug nach Peking fahren. In der Hauptstadt waren Gespräche der beiden Minister im Staatsgästehaus Diaoyutai im Rahmen des deutsch-chinesischen Strategischen Dialogs geplant. Am Nachmittag (Ortszeit) wollte Baerbock zu einem kurzen Gespräch mit dem chinesischen Vizepräsidenten Han Zheng zusammenkommen.

Angesichts der Rückendeckung Chinas für den Krieg des russischen Präsidenten Wladimir Putin in der Ukraine und der Spannungen mit Blick auf Taiwan galten die politischen Gespräche als der heikelste Teil des Besuches von Baerbock. Im Mittelpunkt dürften neben den deutsch-chinesischen Beziehungen auch die Menschenrechtslage in China sowie die Eindämmung der Klimakrise stehen./bk/lw/DP/jha