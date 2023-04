EUR/USD: Dynamisch weiter rauf

Nach einem finalen Sell-Off in der vorausgegangenen Abwärtsphase des Paares EUR/USD auf 0,9535 US-Dollar bis Ende September drehte der Trend, anschließend folgten dynamische Kursgewinne zunächst an den Widerstand um 1,0364 US-Dollar, nach einer kurzen Konsolidierungsphase in diesem Bereich ging es schließlich auf ein Jahreshoch Anfang Februar von 1,1032 US-Dollar aufwärts. Der Februar war von einer etwas längeren Konsolidierung zurück auf den EMA 200 geprägt, dieses Niveau konnten Bullen sehr gut als Sprungbrett für einen neuerlichen Anlauf auf die vorherigen Höchststände nutzen und diese im gestrigen Handel sogar übertreffen. Damit steigt die Wahrscheinlichkeit weiterer Kursgewinne an mittelfristige Widerstände merklich an.

Wochenschlusskurs entscheidend

Ein Schlusskurs oberhalb von 1,1032 US-Dollar würde Hinweise auf eine Rallyefortsetzung liefern, als nächstes Ziel könnte dann der Bereich um 1,1164 US-Dollar ausgerufen werden. Ab dem Niveau von 1,1270 US-Dollar sollten aber wieder Gewinnmitnahmen zwingend einkalkuliert werden, trotzdem schließt dies einen späteren Anstieg an die mittelfristig entscheidende Widerstandszone um 1,1529 US-Dollar nicht aus. Selbst die kurzfristig erreichbaren Ziele würden durch den Einsatz eines entsprechenden Zertifikates eine durchaus ansehnliche Rendite einbringen. Scheitert dagegen das Paar EUR/USD an dem Februarhoch, müssten temporäre Rücksetzer auf 1,0851 US-Dollar zwingend eingeplant werden, darunter könnte sogar ein neuerlicher Test von 1,0805 US-Dollar bevorstehen.