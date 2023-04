Goldpreis flirtet mit Rekordhoch – Anleger blicken auf US-Bilanzsaison

Der Goldpreis hat seinen zuletzt positiven Verlauf weiter fortsetzen können. Anhaltende Wirtschaftssorgen, niedrigere Anleiherenditen und ein schwächelnder US-Dollar bleiben treibende Faktoren für das gelbe Edelmetall. Nicht zuletzt spielen die schwelenden Bankenunsicherheiten eine Rolle. Am heutigen Freitag kommt es zum Startschuss der US-Berichtssaison bekannter Geldhäuser. Anleger erhoffen sich neue Hinweise in puncto Bankenstress.

Eine Feinunze Gold (Kassa) kostet am Freitagvormittag rund 2.036 Dollar.

US-Inflation fällt auf 5,0 Prozent – Anleger hoffen auf eine in Zukunft umsichtige Geldpolitik

Der Rückgang der Teuerung in den USA hat Hoffnungen auf eine in Zukunft behutsame US-Geldpolitik bereits zur Wochenmitte weiter befeuert. Mit 5,0 Prozent lagen die Verbraucherpreise inklusive der Treiber Energie und Lebensmittel unter den Erwartungen von 5,2 Prozent und ebenfalls unter dem Februar-Wert von 6,0 Prozent. Die Kernrate der Inflation präsentierte sich mit 5,6 Prozent allerdings weiter hartnäckig.

Dennoch hoffen Anleger darauf, dass sich die US-Geldpolitik einem möglichen Wendepunkt nähert. In Fachkreisen ist die Rede von einem sogenannten Zinsgipfel, welcher schon bald erreicht sein könnte. Derzeit liegt das Zinsband bei 4,75-5,00 Prozent.