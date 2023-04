Litecoin Kurs steigt wieder gen 100 Dollar – Aussicht auf behutsame US-Geldpolitik beflügelt

Die Aussicht auf eine in Zukunft weniger restriktive US-Geldpolitik hat Krypto-Anleger in dieser Woche bei Litecoin wieder zugreifen lassen. Auf Wochensicht ergibt sich für den Kurs ein Plus von fast sieben Prozent. Damit könnte schon bald die psychologische Marke von 100 Dollar zurückerobert werden.

Risikoappetit schnellt wieder hoch – „FOMO“ könnte Taktgeber bleiben

Das nach Marktgröße zwölfwichtigste Krypto Asset Litecoin (LTC) notiert mit rund 100 Dollar je Einheit auf dem höchsten Stand seit Ende Februar 2023. Anleger setzen weiterhin darauf, dass die Geldpolitik dies- und jenseits des Atlantiks in Zukunft behutsamer ausfallen könnte.

Dass die Teuerung in den Vereinigten Staaten weiter nachlässt, nährt in Anlegerkreisen zusehends die Zuversicht, dass der sogenannten Zinsgipfel in den USA schon bald erreicht sein könnte. Bei 4,75-5,00 Prozent liegt das sogenannte Zinsband.

Im März lag der Preisdruck per Jahresmonatsvergleich bei 5,0 Prozent und damit deutlich tiefer als erwartet (5,2 Prozent) und ebenfalls unter dem Vormonatswert (6,0 Prozent).

Zudem könnte das „Fear of missing out“ (FOMO) – Phänomen eines der Taktgeber bleiben, durch das sich bereits jetzt eine Eigendynamik am Markt entwickelt hat. Dass selbst kleinste Kursrücksetzer als Einstiegsgelegenheit wahrgenommen werden, spricht für einen großen Risikoappetit der Marktakteure.

Neben den zuletzt wieder nachlassenden Inflations- und Zinssorgen jenseits des Atlantiks könnte das für dieses Jahr geplante „Litecoin-Halving“ ein zusätzlicher bewegender Faktor sein, welches als eine Art „künstliche Angebotsverknappung“ verstanden werden kann. Neben langfristigen Investoren, welche sich weiterhin strategisch positionieren, könnten vor allem Privatanleger die Kauflaune am Leben halten.