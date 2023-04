Original-Research: CEWE Stiftung & Co. KGaA (von GSC Research GmbH): Kaufen

^ Original-Research: CEWE Stiftung & Co. KGaA - von GSC Research GmbH Einstufung von GSC Research GmbH zu CEWE Stiftung & Co. KGaA Unternehmen: CEWE Stiftung & Co. KGaA ISIN: DE0005403901 Anlass der Studie: Endgültige Geschäftszahlen 2022 Empfehlung: Kaufen seit: 14.04.2023 Kursziel: 117,00 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 10.02.2022, vormals Halten Analyst: Jens Nielsen Ergebnis 2022 nur knapp unter Rekordniveau aus 2020 Im Zuge der fortschreitenden Corona-Normalisierung konnte die CEWE Stiftung & Co. KGaA im Geschäftsjahr 2022 in allen Geschäftsfeldern Steigerungen bei Umsatz und operativem Ergebnis erzielen. Dabei erreichte der Jahresüberschuss nahezu das Niveau des Rekordjahres 2020, in dem die Gesellschaft massiv von einer "Sonderkonjunktur" im Kerngeschäftsfeld Fotofinishing infolge des Corona-bedingten "Stay-at-home"-Effekts profitiert hatte. Wie erwartet, zeigte sich dabei die Nachfrage vor allem im Fotofinishing unbeeindruckt von der hohen Inflation und der damit verbundenen allgemeinen Konsumzurückhaltung. Zudem konnte CEWE die Verteuerungen auf der Wareneinsatz- und Kostenseite durch eigene Preisanpassungen kompensieren. Diese Preissetzungsmacht und Resilienz gegenüber konjunkturellen Einflüssen spiegelt die starke Marken- und Marktpositionierung von CEWE als Omni-Channel-Premium-Anbieter im Fotofinishing sowie den hohen emotionalen Stellenwert individueller Fotoprodukte wider. Dies betrifft vor allem das CEWE FOTOBUCH als beliebtestes Fotobuch Europas, aber auch die weiteren hochwertigen Mehrwertprodukte wie Wandbilder, Kalender und Grußkarten. Daher dürfte sich die erfolgreiche Entwicklung im Fotofinishing auch künftig ungeachtet der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen weiter fortsetzen. Gut aufgestellt zeigt sich auch der Einzelhandel, der primär als Vertriebskanal für Fotofinishing-Produkte dient. Der Kommerzielle Online-Druck mit seiner stark automatisierten und inzwischen hocheffizienten und kostenoptimierten Produktion sowie der "Bestpreisgarantie" sollte sich bei einer weiter steigenden Nachfrage nach Geschäftsdrucksachen ebenfalls positiv entwickeln. Einen festen Bestandteil der CEWE-DNA bildet auch eine hohe Innovationsdynamik. So wurden im Fotofinishing im letzten Jahr 28 Produktneuheiten/-weiterentwicklungen eingeführt. Angesichts des Trends zur Smartphone-Fotografie gewinnt dabei der Einsatz von Künstlicher Intelligenz bei der Produktkonfiguration und -bestellung immer mehr an Bedeutung. Und das konzernweite Teamwork wird nun im Rahmen der Initiative "The ,WE' in CEWE" durch gruppenweite Leitbilder für gutes Miteinander und gute Führung weiter gestärkt. Insgesamt sind wir daher auch für die weitere Entwicklung des Oldenburger Unternehmens mit seinen hohen Cashflows, einer Eigenkapitalquote von gut 57 Prozent und den seit Jahren kontinuierlich steigenden Dividenden zuversichtlich gestimmt. Vor allem infolge des seit unserem letzten Research deutlich gesunkenen Bewertungsniveaus unserer Peer-Group-Vergleichsaktien müssen wir unser Kursziel für die CEWE-Aktie zwar auf 117 Euro zurücknehmen, stufen das Papier dabei aber nach wie vor als klaren "Kauf" ein. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/26805.pdf

Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden

www.gsc-research.de. Kontakt für Rückfragen GSC Research GmbH Tiergartenstr. 17 D-40237 Düsseldorf Tel.: +49 (0) 211 / 179374 - 24 Fax: +49 (0) 211 / 179374 - 44 Büro Münster: Postfach 48 01 10 D-48078 Münster Tel.: +49 (0) 2501 / 44091 - 21 Fax: +49 (0) 2501 / 44091 - 22 E-Mail: info@gsc-research.de Internet: www.gsc-research.de -------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. °