Ukraine - Finden immer mehr chinesische Bauteile in russischen Waffen

London/Frankfurt (Reuters) - Die Ukraine findet nach eigener Darstellung immer mehr chinesische Bauteile in russischen Waffensystemen.

Die Zusammensetzung der auf dem Schlachtfeld sichergestellten Waffen habe sich geändert, sagte Regierungsberater Wladyslaw Wlasiuk der Nachrichtenagentur Reuters per Videoschalte. "Der Trend geht nun zu weniger Komponenten aus westlicher Produktion, dafür aber mehr Komponenten aus - nicht schwer zu erraten, welches Land", sagte der für die Sanktionspolitik zuständige Berater von Präsident Wolodymyr Selenskyj. "Natürlich China." Der Westen hat Sanktionen gegen Russland verhängt. China hat wiederholt verneint, Russland mit Militärgütern zu beliefern.

Tatsächlich werde "vieles verschiedenes Zeug aus China" aufgelesen, sagte Wlasiuk. Die Ukraine legte Geheimdienstinformationen vor, wonach in "Orlan"-Drohnen statt Schweizer Bauteile nun chinesische verbaut worden seien. Auch ein bislang in Frankreich gefertigtes Feuerleitsystem in russischen Panzern sei durch eins aus der Volksrepublik ersetzt worden. Wlasiuk nannte konkret im Zusammenhang mit den Bauteilen die chinesische Firmen China North Industries Group (Norinco) und Xinxing Guangzhou Import & Export. Was sie genau geliefert haben sollen, sagte er nicht. Ein Mitarbeiter von Norinco, der namentlich nicht genannt werden wollte, erklärte, es würden keine Rüstungsgüter nach Russland geliefert. Eine Stellungnahme von Xinxing war zunächst nicht zu erhalten.

Reuters konnte die ukrainischen Angaben nicht überprüfen. Unklar blieb zudem, ob die beschriebenen Komponenten möglicherweise ursprünglich für den nicht-militärischen Gebrauch gedacht waren oder durch eine dritte Partei nach Russland eingeführt wurden. Das chinesische Außenministerium erklärte auf Anfrage, China habe im Laufe der Geschichte immer normale Handelsbeziehung mit allen Ländern - einschließlich Russland - aufgebaut auf der Grundlage von Gleichheit und des gegenseitigen Nutzens. "Was die Ausfuhr von Rüstungsgütern betrifft, so hat China stets eine umsichtige und verantwortungsvolle Haltung eingenommen."

