WOCHENVORSCHAU: Termine bis 28. April 2023

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Freitag, den 28. April 2023

--------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 17. APRIL TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 03/23 07:00 CHE: Sulzer, Q1 Auftragseingang 07:30 FRA: Faurecia, Q1-Umsatz 11:00 DEU: Bundesverband deutscher Banken (BdB), Online-Pk anlässlich Vorstandssitzung, Berlin TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: State Street, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Durchschnittspreise für Strom und Erdgas, 2. Halbjahr 2022 10:00 ITA: Verbraucherpreise 03/23 (endgültig) 14:30 USA: Empire State Index 04/23 16:00 USA: NAHB-Index 04/23 SONSTIGE TERMINE DEU: Hannover Messe, Hannover Erster Tag mit mehreren Pressekonferenzen und Veranstaltungen, u.a.: 08.00 - 08.30: Pk BDI mit Präsident Siegfried Russwurm und Hauptgeschäftsführerin Tanja Gönner 08.30 - 09.00: Pk VDMA mit Präsident Karl Heusgen und Chefvolkswirt Ralph Wiechers 09.00 - 09.30: Pk ZVEI mit Präsident Gunther Kegel und Hauptgeschäftsführer Wolfgang Weber Messerundgang mit Bundeskanzler Olaf Scholz 13.30: Presserundgang Fraunhofer-Gesellschaft 17.00: Pk Siemens 10:00 DEU: Expertenrat für Klimafragen veröffentlicht Prüfbericht zur Berechnung der deutschen Treibhausgasemissionen 11:00 DEU: Bau 2023 - Messeauftakt mit Bundesbauministerin Geywitz, München 14:00 DEU: Bundeskanzler Olaf Scholz besucht Continental-Werk in Hannover-Stöcken SWE: Informelles Treffen der EU-Umweltminister - 1. Tag in Stockholm --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 18. APRIL TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 CHE: Sika AG, Q1-Umsatz 07:00 SWE: Ericsson, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Mutares, Jahreszahlen 08:00 GBR: Easyjet, Q2 Trading Update 08:00 GBR: Anglo American, Capital Markets Day 12:30 USA: Bank of New York Mellon, Q1-Zahlen 12:45 USA: Bank of America, Q1-Zahlen 12:45 USA: Johnson & Johnson, Q1-Zahlen 13:30 USA: Goldman Sachs, Q1-Zahlen 13:30 USA: Lockheed Martin, Q1-Zahlen 15:00 USA: Whirlpool, Hauptversammlung 15:30 USA: Moody's, Hauptversammlung 17:00 USA: Boeing, Hauptversammlung 18:00 USA: U.S. Bancorp, Hauptversammlung 22:00 USA: Netflix, Q1-Zahlen 22:05 USA: United Airlines, Q1-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE GBR: Easyjet, Trading Update 1. Halbjahr DEU: Sixt SE, Analystenkonferenz USA: First Horizon, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 04:00 CHN: BIP Q1/23 04:00 CHN: Industrieproduktion 03/23 04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 03/23 08:00 DEU: Baugenehmigungen 02/23 08:00 DEU: Verarbeitendes Gewerbe (Beschäftigte) 02/23 08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 02/23 11:00 DEU: ZEW Konjunkturerwartungen 04/23 11:00 EUR: Handelsbilanz 02/23 14:30 USA: Baubeginne- und Baugenehmigungen 03/23 SONSTIGE TERMINE DEU: Zweiter Tag der Hannover Messe, Hannover 09:00 DEU: Prozessbeginn gegen ehemalige Verantwortliche der Steinhoff-Gruppe wegen Bilanzmanipulationen in Milliardenhöhe, Oldenburg 10:00 DEU: Bundesverfassungsgericht verhandelt über Wahlrechtsreform der großen Koalition im Jahr 2020, Karlsruhe DEU/CHE: Bundespräsident der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Alain Berset, in Berlin + 11.00 Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) begrüßt den Bundespräsidenten der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Alain Berset, mit militärischen Ehren im Bundeskanzleramt + 11.50 gemeinsames Statement (Kanzleramt, Foyer Süd, 1. OG) + 12.30 Gespräch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Alain Berset im Schloss Bellevue 11:00 DEU: Jahres-Pk des Bundesverbands Erdgas, Erdöl und Geoenergie (online), Hannover 12:00 DEU: Pk des Bauforumstahl zum Thema «Kreislaufwirtschaft "grüner Stahl"» anlässlich der Messe Bau 2023 u.a. mit dem Präsidenten des Deutschen Stahlbau-Verbandes DSTV und dem Geschäftsführer sowie dem Vorsitzenden von Bauforumstahl e.V., München 12:00 DEU: Digitale Pk BDEW Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V. zur Elektromobilität SWE: Informelles Treffen der EU-Umweltminister - 1. Tag, Stockholm --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 19. APRIL TERMINE UNTERNEHMEN 06:00 NLD: Just Eat Takeaway.com, Q1-Umsatz 07:00 NLD: ASML Holding, Q1-Zahlen 08:00 NLD: Heineken, Q1-Umsatz 10:00 DEU: Covestro, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: BayernLB, Jahreszahlen (detailliert) 12:30 GBR: British American Tobacco, Hauptversammlung 13:30 FRA: Airbus Group, Hauptversammlung 13:30 USA: Ally Financial, Q1-Zahlen 13:30 USA: Morgan Stanley, Q1-Zahlen 13:30 USA: Abbott Laboratories, Q1-Zahlen 14:00 USA: Travelers Cos, Q1-Zahlen 14:00 NLD: ABN Amro, Hauptversammlung 15:00 DEU: Fresenius Medical Care und Fresenius, Kapitalmarkttag 18:00 FRA: L' Oréal, Q1-Umsatz 22:00 USA: IBM, Q1-Zahlen 22:00 USA: Tesla, Q1-Zahlen 22:10 USA: Alcoa, Q1-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE ITA: Saipem, Q1-Zahlen USA: Nasdaq, Q1-Zahlen USA: U.S. Bancorp, Q1-Zahlen USA: Lam Research, Q1-Zahlen USA: Qualtrics, Q1-Zahlen USA: Steel Dynamics, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 06:30 JPN: Industrieproduktion 02/22 (endgültig) 06:30 JPN: Kapazitätsauslastung 02/22 08:00 DEU: Umsatz im Gastgewerbe 02/23 08:00 GBR: Verbraucherpreise 03/23 08:00 GBR: Erzeugerpreise 03/23 08:00 EUR: Acea, Kfz-Neuzulassungen 03/23 10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 02/23 11:00 EUR: Verbraucherpreise 03/23 (endgültig) 16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche) 20:00 USA: Fed Beige Book SONSTIGE TERMINE DEU: Frühjahrssitzungen des Wissenschaftsrates, Leipzig 09:00 DEU: Potsdamer Konferenz für Nationale Cybersicherheit 2023, Potsdam/Babelsberg 10:00 DEU: Jahres-Pk der Investitionsbank Berlin (IBB), Berlin 10:30 DEU: Hybride Jahrespressekonferenz von Dillinger und Saarstahl, Dillingen SWE: Informelles Treffen der EU-Umweltminister - 2. Tag Abschluss, Stockholm --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 20. APRIL TERMINE UNTERNEHMEN 00:30 GBR: Rio Tinto, Q1 Operation Report 07:00 DEU: Sartorius, Q1-Zahlen (9.00 Bilanz-Pk) 07:00 DEU: Sartorius Stedim Biotech, Q1-Zahlen 07:00 CHE: Zur Rose, Q1-Umsatz 07:00 CHE: Schindler, Q1-Zahlen 07:00 FIN: Nokia, Q1-Zahlen 07:00 FRA: EssilorLuxottica, Q1-Umsatz 07:00 FRA: Renault, Q1-Umsatz 07:20 SWE: Volvo AB, Q1-Zahlen (detailliert) 08:00 GBR: Rentokil Initial, Q1-Umsatz 08:00 GBR: Deliveroo plc, Q1-Umsatz 08:00 SWE: Husqvarna, Q1-Zahlen 10:00 DEU: Bilfinger, Hauptversammlung 10:00 DEU: Schaeffler, Hauptversammlung 10:00 CHE: Lindt & Sprüngli, Hauptversammlung 10:00 DEU: Hawesko Holding SE, Bilanz-Pk, Hamburg 10:00 DEU: Uzin Utz, Bilanz-Pk, Ulm 10:30 DEU: Landeskreditbank Baden-Württemberg, Bilanz-Pk, Stuttgart 10:30 FRA: LVMH, Hauptversammlung 10:30 FRA: Rexel, Hauptversammlung 10:30 GBR: Relx, Hauptversammlung 12:30 USA: AT&T, Q1-Zahlen 13:00 USA: American Express, Q1-Zahlen 13:00 USA: Philip Morris International, Q1-Zahlen 14:00 CHE: Nestle, Hauptversammlung 18:00 USA: Adobe, Hauptversammlung TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Nagarro, Capital Markets Day USA: KeyCorp, Q1-Zahlen USA: Blackstone, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR CHN: Zentralbank, Zinsentscheidung 06:30 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 03/23 (endgültig) 06:30 NLD: Arbeitslosenquote 03/23 08:00 DEU: Erzeugerpreise 03/23 08:00 DEU: Frühindikator für den Außenhandel (Exporte in Nicht-EU-Staaten, vorläufige Ergebnisse) 03/23 08:00 DEU: Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestandsindex und Reichweiten) 02/23 08:45 FRA: Geschäftsklima 04/23 08:45 FRA: Produzentenvertrauen 04/23 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: Philly Fed Index 04/23 16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 03/23 16:00 USA: Frühindikator 03/23 16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 04/23 (vorläufig) SONSTIGE TERMINE DEU: Familienunternehmertage u.a. mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und den Bundesministern Robert Habeck (Grüne) und Christian Lindner (FDP), Berlin + 11.00 Begrüßung durch den Präsident der Familienunternehmer Reinhold von Eben-Worlée und anschließend Rede Bundeskanzler Olaf Scholz + 13.15 Bundesfinanzminister Christian Lindner zu «Wirtschaft, Wachstum, Wettbewerb: Fortschritt erfordert solide Finanzen» + 15.30 Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck zu «Wohlstand erneuern: Nachhaltigkeit als Standortfaktor» 08:45 DEU: BGH verkündet Urteil: Darf ein Makler für das Reservieren einer Immobilie eine Gebühr verlangen?, Karlsruhe 10:00 DEU: Hybrid-Pk zum 14. Wohnungsbau-Tag 2023 und Vorstellung einer aktuellen Studie vom Bauforschungs-Institut ARGE (Kiel), Berlin + 13.00 Talk-Runde «Polit-Arena Bauen + Wohnen» mit Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), den Generalsekretären Kevin Kühnert (SPD) und Mario Czaja (CDU) sowie den Fraktionsvorsitzenden Katharina Dröge (B‘90/Grüne), Christian Dürr (FDP), Dietmar Bartsch (Linke) 16:00 DEU: Pressegespräch Insolvenzverwalter Flughafen Hahn, Markus Plathner, und Triwo-Vorstandsvorsitzender Peter Adrian zu Zukunft des Airports --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 21. APRIL TERMINE UNTERNEHMEN 00:30 AUS: BHP Group, 9Monats Produktionsbericht 06:30 CHE: Holcim, Q1 Trading Update 07:00 DEU: SAP, Q1-Zahlen (14.00 Analystenkonferenz) 07:00 CHE: Vontobel, Q1-Zahlen 07:00 CHE: BB Biotech, Q1-Zahlen 07:00 SWE: Tele2 AB, Q1-Zahlen 08:00 DEU: Va-Q-Tec, Jahreszahlen (detailliert) 10:00 FRA: L' Oréal, Hauptversammlung 11:00 DEU: Volkswagen Konzern, Auslieferungszahlen Q1/März 2023 12:00 SWE: Autoliv, Q1-Zahlen 12:55 USA: Procter & Gamble, Q1-Zahlen 13:00 DEU: Villeroy & Boch, Hauptversammlung 13:00 USA: Schlumberger, Q1-Zahlen 15:30 USA: Stanley Black & Decker, Hauptversammlung TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE SWE: Investor, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 00:01 DEU: Bundesfinanzministerium, Monatsbericht 01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 04/23 01:30 JPN: Verbraucherpreise 03/23 02:30 JPN: Jibun PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 04/23 (1. Veröffentlichung) 08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 03/23 09:15 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 04/23 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 04/23 (1. Veröffentlichung) 10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 04/23 (1. Veröffentlichung) 10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 04/23 (1. Veröffentlichung) 11:00 BEL: Verbrauchervertrauen 04/23 15:45 USA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 04/23 (1. Veröffentlichung) EUR: Fitch Ratingergebnis Deutschland EUR: S&P Ratingergebnis Türkei EUR: Moody's Ratingergebnis Zypern, Albanien, Slowenien --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 24. APRIL TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 NLD: Philips, Q1-Zahlen 07:00 KOR: Hyundai Motor, Q1-Zahlen 10:00 DEU: Henkel, Hauptversammlung 10:00 FRA: Vivendi, Hauptversammlung 12:55 USA: Coca-Cola, Q1-Zahlen 14:00 NLD: ING Groep, Hauptversammlung 23:00 USA: HP Inc., Hauptversammlung TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: Whirlpool, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 10:00 DEU: ifo-Geschäftsklima 04/23 10:00 POL: Erzeugerpreise 03/23 10:00 POL: Industrieproduktion 03/23 10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 03/23 14:30 USA: CFNA-Index 03/23 15:00 BEL: Geschäftsklima 04/23 16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 04/23 SONSTIGE TERMINE 11:00 DEU: Urteil des BGH-«Dieselsenats»: Kann sich die hauseigene Autobank bei der Finanzierung alle Ansprüche gegen den Hersteller abtreten lassen?, Karlsruhe 14:00 DEU: Festakt zur Unterzeichnung der strategischen Kooperation zwischen Yara Clean Ammonia und VNG AG, Rostock 15:30 DEU: North Sea Summit mit Bundeskanzler Scholz zu Offshore-Energie in der Nordsee. Der belgische Regierungschef Alexander De Croo hat neben Kanzler Olaf Scholz auch die Staats- und Regierungschefs von Dänemark, Frankreich, den Niederlanden, Irland, Großbritannien, Luxemburg sowie EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen eingeladen. 16:00 DEU: Future Health Day der Telekom zur Digitalisierung des Gesundheitssystems in Deutschland im Vorfeld der DMEA, Berlin LUX: Treffen der EU-Außenminister, Luxemburg --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 25. APRIL TERMINE UNTERNEHMEN 06:30 CHE: Swiss Steel, Q1-Zahlen 06:45 CHE: ABB, Q1-Zahlen (Call 9.00 h) 06:45 CHE: UBS, Q1-Zahlen 06:45 CHE: Kuehne & Nagel, Q1-Zahlen 07:00 CHE: Novartis, Q1-Zahlen 07:00 AUT: Bawag Group, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Amadeus Fire, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Hamborner Reit, Q1-Zahlen 07:00 NLD: Randstad, Q1-Zahlen 07:00 NLD: Akzo Nobel, Q1-Zahlen 07:15 CHE: Nestle, Q1-Umsatz 07:30 DEU: Atoss Software, Q1-Zahlen 07:30 ESP: Banco Santander, Q1-Zahlen 07:30 FIN: Stora Enso, Q1-Zahlen 08:00 DEU: Villeroy und Boch, Q1-Zahlen 08:00 GBR: Associated British Foods, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Anglo American, Q1 Production Report 08:00 GBR: Petrofac, Jahreszahlen 08:30 FIN: UPM Kymmene, Q1-Zahlen 10:00 DEU: Webasto SE, Jahres-Pk, München 10:15 DEU: Edeka, Jahres-Pk, Hamburg 11:00 DEU: Stihl Bilanz-Pk, Stuttgart 11:00 DEU: Landwirtschaftliche Rentenbank, Bilanz-Pk (Präsenz und Online), Frankfurt/M. 12:00 USA: Spotify, Q1-Zahlen 12:00 USA: Pepsico, Q1-Zahlen 12:00 USA: Danaher, Q1-Zahlen 12:00 USA: UPS, Q1-Zahlen 12:20 USA: General Electric, Q1-Zahlen 12:30 USA: 3M, Q1-Zahlen 12:45 USA: Raytheon Technologies, Q1-Zahlen 13:00 USA: McDonald's, Q1-Zahlen 13:00 SWE: Alfa Laval, Q1-Zahlen 13:30 USA: Verizon Communications, Q1-Zahlen 14:00 USA: Dow, Q1-Zahlen 14:00 USA: GE Healthcare Technologies, Q1-Zahlen 14:30 USA: Kimberly-Clark, Q1-Zahlen 14:30 USA: General Motors, Q1-Zahlen 15:00 USA: Citigroup Inc, Hauptversammlung 16:00 USA: Wells Fargo, Hauptversammlung 16:00 USA: Bank of America, Hauptversammlung 16:00 USA: IBM, Hauptversammlung 17:45 FRA: Vinci, Q1-Umsatz 17:45 FRA: Carrefour, Q1-Umsatz 17:45 FRA: Kering, Q1-Umsatz 17:45 FRA: Valeo, Q1-Umsatz 17:45 CHE: Temenos Group, Q1-Zahlen 18:00 NLD: ASM International, Q1-Zahlen 19:00 AUT: Telekom Austria, Q1-Zahlen 22:00 USA: Texas Instruments, Q1-Zahlen 22:01 USA: Microsoft, Q3-Zahlen 22:02 USA: Alphabet, Q1-Zahlen 22:05 USA: Visa, Q2-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE AUT: Verbund, Hauptversammlung ESP: Enagas, Q1-Zahlen FRA: Korian, Investor Day GBR: Travis Perkins, Q1-Umsatz LUX: Adler Group, Jahreszahlen USA: Corning, Q1-Zahlen USA: Halliburton, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 CHE: Im- und Exporte 03/23 08:00 SWE: Erzeugerpreise 03/23 14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheidung 15:00 USA: FHFA-Hauspreisindex 02/23 16:00 USA: Verkauf neuer Häuser 03/23 16:00 USA: Verbrauchervertrauen 04/23 16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 04/23 22:30 USA: API-Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE DEU: Wirtschaftsforum des Deutschen Apothekerverbandes (DAV), Berlin 09:30 DEU: BGH verhandelt nach EuGH-Vorlage weiter zum «Recht auf Vergessenwerden» im Internet, Karlsruhe 10:00 DEU: Handelsblatt Jahrestagung Stadtwerke 2023, Berlin 17:00 DEU: Digitale Weltpremiere der neuen Mercedes-Benz E-Klasse, Stuttgart BEL: Treffen des EU-Ministerrates für Allgemeine Angelegenheiten, Brüssel LUX: Treffen des EU-Ministerrates für Landwirtschaft und Fischerei, Luxemburg --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 26. APRIL TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 CHE: Roche, Q1-Umsatz 07:00 FRA: Safran, Q1-Umsatz 07:00 DEU: Varta, Jahreszahlen 07:00 NLD: BE Semiconductor Industries, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Symrise, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Beiersdorf, Q1-Zahlen (detailliert) 07:30 FRA: Danone, Q1-Zahlen 07:30 FRA: Orange, Q1-Zahlen 07:30 FRA: Unibail-Rodamco-Westfield, Q1-Zahlen 07:30 NLD: KPN, Q1-Zahlen 08:00 CHE: Glencore, Q1 Produktionsbericht 08:00 DEU: Puma, Q1-Zahlen 08:00 DEU: MTU Aero Engines, Q1-Zahlen 08:00 DEU: Wintershall Dea, Q1-Zahlen (14.00 Call) 08:00 GBR: Smith & Nephew, Q1-Zahlen 08:00 GBR: Standard Chartered, Q1-Zahlen 08:00 GBR: GSK, Q1-Zahlen 08:00 GBR: Reckitt Benckiser, Q1-Zahlen 08:00 IRL: CRH International Building Materials Group, Q1-Zahlen 08:00 SWE: Skandinaviska Enskilda Banken, Q1-Zahlen 08:20 ESP: Iberdrola, Q1-Zahlen 10:00 NLD: Shop Apotheke, Hauptversammlung, Sevenum 10:30 DEU: Hochtief, Hauptversammlung, Essen 11:30 FIN: Kone Oyj, Q1-Zahlen 13:00 USA: CME Group, Q1-Zahlen 13:30 USA: Boeing, Q1-Zahlen 15:00 LUX: RTL Group Hauptversammlung, Luxemburg 15:30 USA: Goldman Sachs, Hauptversammlung 17:45 FRA: Michelin, Q1-Umsatz 18:00 DEU: Flatexdegiro, Q1-Zahlen 19:00 DEU: Deutsche Börse, Q1-Zahlen 22:00 USA: Align Technology, Q1-Zahlen 22:05 USA: Mattel, Q1-Zahlen 22:05 USA: Ebay, Q1-Zahlen 22:30 USA: Meta, Q1-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: TAG Immobilien, Capital Markets Day DNK: Novozymes, Q1-Zahlen ESP: Ferrovial, Q1-Zahlen FRA: Dassault Systemes, Q1-Zahlen SWE: Svenska Handelsbanken, Q1-Zahlen SWE: Telia Company AB, Q1-Zahlen SWE: Saab, Q1-Zahlen USA: Universal Music Group, Q1-Zahlen USA: General Dynamics, Q1-Zahlen USA: Norfolk Southern, Q1-Zahlen USA: Boston Scientific, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR DEU: DIW-Konjunkturbarometer 07:00 FIN: Arbeitslosenquote 03/23 08:00 DEU: GfK Verbrauchervertrauen 05/23 08:00 SWE: Handelsbilanz 03/23 08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 04/23 09:30 SWE: Zentralbank, Zinsentscheidung 10:00 POL: Arbeitslosenquote 03/23 14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 03/23 14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 03/23 (vorläufig) 16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 08:30 DEU: Pk Bundesverband eMobilität e.V (BEM) zu Konferenz Automotive Masterminds, Berlin --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 27. APRIL TERMINE UNTERNEHMEN 06:45 CHE: Credit Suisse, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Deutsche Bank, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Software, Q1-Zahlen 07:00 DEU: DWS, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Hella, Q1-Zahlen (detailliert) 07:00 DEU: BASF, Q1-Zahlen (detailliert) und Hauptversammlung (10.00 h) 07:00 DEU: Kion, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Nemetschek, Q1-Zahlen 07:00 DEU: HelloFresh, Q1-Zahlen 07:00 ESP: BBVA, Q1-Zahlen 07:00 DNK: Carlsberg, Q1-Zahlen 07:00 NLD: Telenet, Q1-Zahlen 07:00 SWE: Volvo Cars, Q1-Zahlen 07:25 CHE: SNB, Q1-Zahlen 07:30 AUT: Andritz, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Delivery Hero, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Fielmann, Q1-Zahlen und Bilanz-Pk (11.00 h) 07:30 DEU: Aixtron, Q1-Zahlen 07:30 FRA: Schneider Electric, Q1-Zahlen 07:30 FRA: Sanofi, Q1-Zahlen 07:30 FRA: Air Liquide, Q1-Umsatz 08:00 FRA: Totalenergies, Q1-Zahlen 08:00 GBR: AstraZeneca, Q1-Umsatz 08:00 GBR: London Stock Exchange (LSE), Q1-Umsatz 08:00 GBR: Sainsbury, Jahreszahlen 08:00 GBR: Barclays, Q1-Zahlen 08:00 GBR: Unilever, Q1-Umsatz 08:00 SWE: SKF, Q1-Zahlen 08:00 DEU: LPKF, Q1-Zahlen 08:00 ESP: Repsol, Q1-Zahlen 08:00 SWE: Vattenfall, Q1-Zahlen 09:00 FRA: Pernod Ricard, Q3-Umsatz 10:00 DEU: R+V Versicherung, Bilanz-Pk, Wiesbaden 10:00 DEU: Gea Group, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Deutz, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Hamborner Reit, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Continental, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Sick AG, Bilanz-Pk (Online), Waldkirch 10:30 DEU: Baur, Jahrs-Pk (online), Burgkunstadt 11:00 DEU: Frosta, Hauptversammlung (online) 12:30 USA: Snap, Q1-Zahlen 12:30 USA: Merck & Co, Q1-Zahlen 12:30 USA: Honeywell International, Q1-Zahlen 13:00 USA: American Airlines, Q1-Zahlen 13:30 USA: Southern Company, Q1-Zahlen 13:45 USA: AbbVie, Q1-Zahlen 14:00 DEU: Deutsche Börse, Telefonkonferenz für Analysten und Investoren zu den Q1-Zahlen 14:00 USA: Mastercard, Q1-Zahlen 17:45 FRA: Accor, Q1-Umsatz 17:45 FRA: Saint-Gobain, Q1-Umsatz 18:00 DEU: Deutsche Euroshop, Geschäftsbericht 22:00 USA: Amgen, Q1-Zahlen 22:05 USA: Intel, Q1-Zahlen 22:05 USA: Mondelez, Q1-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: PSI Software, Q1-Zahlen BEL: Umicore, Q1-Umsatz CHE: STMicroelectronics, Q1-Zahlen DNK: Royal Unibrew, Q1-Zahlen NOR: DNB ASA, Q1-Zahlen NOR: Aker ASA, Q1-Zahlen USA: Hershey, Q1-Zahlen USA: Harley-Davidson, Q1-Zahlen USA: Weyerhaeuser Co, Q1-Zahlen USA: Eli Lilly, Q1-Zahlen USA: Northrop Grumman, Q1-Zahlen USA: Southwest Airlines, Q1-Zahlen USA: Valero Energy, Q1-Zahlen USA: Baxter International, Q1-Zahlen USA: Comcast, Q1-Zahlen USA: Hasbro, Q1-Zahlen USA: Bristol Myers Squibb, Q1-Zahlen USA: First Solar, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR DEU: Ifo-Institut veröffentlicht Geschäftsklima Ostdeutschland, Dresden 06:30 NLD: Einzelhandelsumsatz 03/23 07:00 JPN: Frühindikatoren 02/23 (endgültig) 08:00 FIN: Handelsbialnz 02/23 (endgültig) 09:00 ESP: Arbeitslosenquote Q1/23 09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 03/23 10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 04/23 11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 04/23 (endgültig) 11:00 EUR: Wirtschaftsvertrauen 04/23 12:00 TRK: Zentralbank, Zinsentscheidung 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: BIP Q1/23 (1. Veröffentlichung) 14:30 USA: Privater Konsum Q1/23 (vorab) 16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 03/23 SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Digitale Pk UNITI Bundesverband mittelständischer Mineralölunternehmen zum «Energiesystem 2045 - Industrie, Verkehr, Haushalte., Berlin --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 28. APRIL TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Mercedes-Benz Group AG, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Fuchs Petrolub, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Wacker Chemie, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Covestro, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Stratec, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Südzucker, Jahreszahlen 07:00 AUT: OMV, Q1-Zahlen (detailliert) 07:30 AUT: Erste Group Bank, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Drägerwerk, Q1-Zahlen 07:00 NOR: Norsk Hydro, Q1-Zahlen 07:30 FRA: Remy Cointreau, Q4-Umsatz 07:30 NOR: Yara, Q1-Zahlen 07:45 ITA: Eni, Q1-Zahlen 08:00 SWE: Electrolux, Q1-Zahlen 08:00 SWE: Svenska Cellulosa, Q1-Zahlen 08:00 GBR: Natwest, Q1-Zahlen 10:00 DEU: Jahres-Pk Kuka AG, Augsburg 10:00 DEU: Bayer, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Sto, Jahreszahlen 10:00 DEU: Merck KGaA, Hauptversammlung, Darmstadt 11:00 DEU: Atoss Software, Hauptversammlung, München 12:45 USA: Chevron Corporation, Q1-Zahlen 13:30 USA: Exxon Mobil, Q1-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DNK: Danske Bank, Q1-Zahlen FRA: EdF, Q1-Umsatz NOR: Schibsted, Q1-Zahlen SWE: SEB, Q1-Zahlen USA: Colgate-Palmolive, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR JPN: BoJ, Zinsentscheid 01:30 JPN: Arbeitslosenquote 03/23 01:30 JPN: Tokio: Verbraucherpreise 04/23 01:50 JPN: Industrieproduktion 03/23 (vorläufig) 01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 03/23 07:30 FRA: BIP Q1/23 (1. Veröffentlichung) 07:30 DEU: Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen 04/23 08:30 CHE: Einzelhandelsumsatz 03/23 08:45 FRA: Verbraucherpreise 04/23 (vorläufig) 08:45 FRA: Erzeugerpreise 03/23 09:00 CHE: KOF Frühindikator 04/23 09:00 ESP: Verbraucherpreise 04/23 (vorläufig) 09:00 AUT: BIP Q1/23 (1. Veröffentlichung) 09:00 ESP: BIP Q1/23 (1. Veröffentlichung) 09:00 TRK: Handelsbilanz 03/23 09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 04/23 10:00 DEU: BIP Q1/23 (1. Veröffentlichung) 10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg 04/23 10:00 ITA: BIP Q1/23 (1. Veröffentlichung) 10:00 POL: Verbraucherpreise 04/23 (vorläufig) 10:30 PRT: BIP Q1/23 (1. Veröffentlichung) 11:00 EUR: BIP Q1/23 (1. Veröffentlichung) 11:00 DEU: Verbraucherpreise Sachsen 04/23 11:00 BEL: BIP Q1/23 (1. Veröffentlichung) 12:00 IRL: Einzelhandelsumsatz 03/23 12:00 PRT: Verbraucherpreise 04/23 (vorläufig) 14:00 DEU: Verbraucherpreise 04/23 (vorläufig) 14:30 USA: Beschäftigungskostenindex Q1/23 14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 03/23 15:45 USA: MNI Chicago PMI 04/23 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 04/23 (endgültig) EUR: S&P Ratingergebnis Finnland, Schweden EUR: Moody's Ratingergebnis EFSF, ESM EUR: Fitch Ratingergebnis EFSF, Frankreich SONSTIGE TERMINE SWE: Informelles Treffen der Finanz- und Wirtschaftsminister der EU (bis 29.4.23), Stockholm --------------------------------------------------------------------------------------- SONNTAG, DEN 30. APRIL TERMINE KONJUNKTUR 03:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Diesnte 04/23 -------------------------------------------------------------------------------------------

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi