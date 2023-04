AMAZON - Eigentlich ein Elfmeter für die Bullen

Amazon.com Inc. - WKN: 906866 - ISIN: US0231351067 - Kurs: 102,510 $ (Nasdaq)

Der Abwärtstrend der Amazon-Aktie führte im Dezember letzten Jahres direkt an das Abwärtskursziel- und Unterstützungscluster von 79,00 bis 81,30 USD. Dort stoppte der übergeordnete Abverkauf auch und wurde von einer steilen Erholung abgelöst, die bis 114,00 USD reichte. Die anschließende, im Februar begonnene Korrektur war aber wieder derart heftig, dass die Erholung neutralisiert wurde. Die Bäume dürften für die Aktie daher auch in den kommenden Wochen nicht in den Himmel wachsen.

Ausgehend von einem Tief bei 88,12 USD konnte die Aktie dennoch wieder Stärke zeigen und an die zentrale Widerstandszone bei 102,52 USD klettern. Die dort verlaufende kurzfristige Abwärtstrendlinie wurde bereits überschritten, doch zu einem Anstieg über das Zwischenhoch bei 104,20 USD und damit zu einem weiteren Kaufsignal kam es noch nicht.

Über 104,20 USD kann sich die Erholung fortsetzen

Sollte die Aktie weiterhin unter dieser Marke verbleiben, wäre mit einer Korrektur an das Zwischentief bei 97,70 USD zu rechnen. Von dort wäre ein weiterer Ausbruchsversuch zu erwarten. Oberhalb von 105,00 USD wäre der Ausbruch auch vollzogen und eine Fortsetzung der Erholungsphase in Richtung 109,00 und 114,00 USD wahrscheinlich. Darüber müsste allerdings die Abwärtstrendlinie bei 117,00 USD gebrochen werden, um diese Erholung auch in den kommenden Monaten fortzuführen.

Bei einem Unterschreiten von 97,70 USD dürfte dagegen ein Test der kurzfristigen Aufwärtstrendlinie anstehen, die aktuell bei rund 92,00 USD verläuft. Sollte die Aktie dort nach oben abprallen, kann die Erholungsbewegung wie beschrieben fortgesetzt werden.

Unterhalb von 92,00 USD wäre dagegen das nächste Verkaufssignal aktiviert und in den kommenden Wochen mit einem weiteren Einbruch an die zentrale Supportzone um 81,00 USD zu rechnen. Hier müssen die Bullen zwingend aktiv werden, um einen folgenreichen Kursrutsch in Richtung 75,00 und 68,00 USD zu verhindern.

Amazon Chartanalyse (Tageschart)

Besuchen Sie mich auch auf stock3 Terminal, werden Sie Follower und erhalten Sie weitere kostenlose Analysen zu Aktien, Indizes und den Edelmetallen.

Bei PROmax versorge ich Sie zudem mit exklusiven Tradingsetups, Investmentideen und verantworte das Musterdepot "Gehebeltes Swing-Trading".

(© stock3 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)