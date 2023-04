BVB Aktie hält sich über 4-Euro-Marke – Anleger bleiben gelassen

Die Papiere der Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA können sich zu Wochenbeginn trotz einer sportlichen Enttäuschung vom Wochenende über der psychologischen 4-Euro-Marke behaupten. Die Anleger sehen offensichtlich nach wie vor Chancen auf eine solide Platzierung in der Fußball-Bundesliga. Das jüngste Ausscheiden im DFB-Pokal scheint indes abgehakt. Nicht zuletzt könnten die Anteilsscheine von einer allgemein freundlichen Stimmung am Markt profitieren.

BVB verspielt Sieg in letzter Sekunde – die Hoffnung stirbt zuletzt

Durch ein 3:3-Unentschieden in letzter Sekunde hat der BVB am Wochenende die Chance verpasst, mit dem aktuellen Tabellenführer FC Bayern München in Punkten gleichzuziehen. Damit rangiert die Mannschaft von Borussia Dortmund weiterhin zwei Zähler hinter den Münchnern. Insgesamt stehen in der höchsten Spielklasse noch sechs Spiele aus.

Die für den Club bedeutende Qualifikation zur UEFA-Champions-League für die kommende Saison bleibt dennoch ein realistisches Ziel. Insgesamt fungieren die ersten vier Platzierungen in der Tabelle zur Qualifikation zur Königsklasse.

In der laufenden Saison war im Achtelfinale der Champions-League gegen den FC Chelsea Schluss.