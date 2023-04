Dax eröffnet fester - US-Bankbilanzen bereits im Blick

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Die Hoffnung auf weitere robuste Bilanzen von US-Großbanken gibt dem Dax zum Wochenauftakt Auftrieb.

Der deutsche Leitindex notierte zum Handelsstart am Montag ein halbes Prozent höher bei 15.882 Punkten. Nach starken Zahlen von JP Morgan, Citigroup und Wells Fargo am Freitag hofften die Investoren, dass auch die für Dienstag geplanten Finanzberichte von Goldman Sachs und der Bank of America positiv ausfallen. "So könnten die Pleiten der Silicon Valley and Signature Bank in den USA nur Einzelfälle gewesen sein. Von einer Bankenkrise könnte dann keine Rede mehr sein", sagte Jürgen Molnar, Stratege beim Broker RoboMarkets.

Entscheidend für die Entwicklung am deutschen Aktienmarkt dürften dabei auch die Lage im US-Technologiesektor werden. Dort rücken am Dienstag etwa die Netflix-Zahlen, am Mittwoch die Berichte von IBM und Tesla in den Fokus der Anleger.

Bei den Einzelwerten trieben starke vorläufige Quartalszahlen die Traton8TRA.DE-Aktien an. Die Papiere des zum Volkswagen-Konzern gehörenden Nutzfahrzeugherstellers gewannen 3,4 Prozent auf 20,06 Euro. Traton hatte am Freitagabend mitgeteilt, für das abgelaufene Quartal mit einem Absatz von rund 84.600 Fahrzeugen und Umsatzerlösen von rund 11,2 Milliarden Euro zu rechnen.

(Bericht von Zuzanna Szymanska. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)