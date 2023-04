DAX hangelt sich weiter nach oben.

Der DAX® startete freundlich in die neue Handelswoche. Gute Vorgaben aus Asien stützen ebenso wie Spekulationen auf eine gute Berichtssaison. Am vergangenen Freitag haben die ersten US-Banken mit starken Ergebnissen bereits überrascht. So setzte sich der DAX® in den ersten Handelsstunden oberhalb von 15.800 Punkten fest. Die rückläufige Dynamik im DAX® sorgte dafür, dass das Volatilitätsbarometer für den DAX®, der VDAX® new auf den tiefsten Stand seit drei Jahren fiel. Niedrige Volatilitäten sorgen für vergleichsweise geringe Prämien bei Optionsscheinen. Sowohl Call-Optionsscheine für Spekulationen auf weitere steigende Kurse als auch Put-Optionsscheine zur Absicherung von Positionen sind gemessen am Aufgeld derzeit günstig. Hebelprodukte wie Optionsscheine bieten allerdings aufgrund ihrer Hebelwirkung nicht nur hohe Gewinnchancen. Sie bergen jedoch auch entsprechende Verlustrisiken, wenn sich der Basiswert in die entgegengesetzte Richtung entwickelt.

Der Flughafenbetreiber Fraport bekam durch gute Verkehrszahlen Auftrieb. Der US-Pharmariese Merck plant die Übernahme des Biotechkonzerns Prometheus Biosciences und will damit den Bereich für Immunkrankheiten ausbauen. Dies stützte den Biotech-Sektor. Abzulesen ist dies an der positiven Eröffnung des European Biotech Index. Die Siemens-Sparte Mobility hat einen Großauftrag zur Lieferung von Signalsystemen aus Singapore erhalten. Teamviewer bekam in den ersten Handelsstunden Unterstützung von positiven Analystenkommentaren. Traton denkt Meldungen zufolge nach einem guten Jahresauftakt über eine Erhöhung der Prognose nach.

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 15.900/16.000/16.075 Punkte Unterstützungsmarken: 15.675/15.735/15.760/15.825 Punkte Die Aufwärtsdynamik hat in den zurückliegenden Wochen zwar etwas nachgelassen. Dennoch ist der Aufwärtstrend des DAX® weiterhin intakt. Kurz nach Handelsbeginn schielte der Leitindex kurzzeitig über die Marke von 15.900 Punkte. Im weiteren Verlauf bröckelten allerdings die Gewinne wieder. Dieses Hoch gilt es zunächst zu überwinden ehe die nächste Widerstandsmarke bei 16.000 Punkte angepeilt werden kann. Auf der Unterseite findet der DAX® zwischen 15.760 und 15.825 Punkten eine Unterstützungszone. Ein nachhaltiger Stimmungswechsel deutet sich frühestens unterhalb von 15.675 Punkten an. DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde) Betrachtungszeitraum: 21.03.2023 –17.04.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 18.04.2016 – 17.04.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar.Quelle:tradingdesk.onemarkets.de Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HB6Q17 186,90 11.750 20.000 15.12.2023 DAX® HC4VFY 270,55 12.500 30.000 15.12.2023 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 17.04.2023; 10:55 Uhr Call-Optionsscheine auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HC0XP9 31,51 13.300 12.12.2023 DAX® HC0XQ2 10,62 16.000 12.12.2023 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 17.04.2023; 10.55 Uhr Put-Optionsscheine auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HC1AYL 6,88 15.500 12.12.2023 DAX® HC37PA 13,59 17.000 12.12.2023 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 17.04.2023; 10.55 Uhr Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss. Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Funktionsweisen der HVB Produkte

