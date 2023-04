Elektro- und Digitalindustrie hebt Prognose an

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Düsseldorf (Reuters) - Die deutsche Elektro- und Digitalindustrie hat nach Zuwächsen zum Jahresauftakt ihre Prognose für das Gesamtjahr angehoben.

Die preisbereinigte, reale Produktion sei in den ersten beiden Monaten des Jahres um sechs Prozent gestiegen, teilte der Branchenverband ZVEI am Montag auf der Hannover Messe mit. Im Gesamtjahr werde ein Plus von ein bis zwei Prozent erwartet. Bislang hatten die Unternehmen mit Null gerechnet. Die Firmen profitierten von den Megatrends Elektrifizierung und Digitalisierung. "Besonders erfreulich ist der anhaltende Beschäftigungsaufbau", sagte ZVEI-Präsident Gunther Kegel. Erstmals seit einem Vierteljahrhundert weise die Branche in Deutschland wieder mehr als 900.000 Beschäftigte aus. Insgesamt seien es knapp 902.000 Mitarbeiter.

