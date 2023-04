EQS-News: K.B. Recycling Industries Ltd.: Salvador Cabañas wird zum CFO ernannt

EQS-News: K.B. Recycling Industries Ltd. / Schlagwort(e): Personalie

K.B. Recycling Industries Ltd.: Salvador Cabañas wird zum CFO ernannt



Tel Aviv, Israel, 17. April 2023 - K.B. Recycling Industries Ltd., auch bekannt als "Alkemy", firmiert derzeit um in „oceansix future paths Ltd.“ (nachfolgend: das Unternehmen/oceansix). Das Unternehmen notiert an der TSX Venture Exchange in Toronto (TSXV, CUSIP M62895103, AKMY), in New York (OTCQB: AKMYF) und seit November 2022 auch an der Frankfurter Wertpapierbörse (WKN A3CPD2, ISIN: IL0011747214, 5FC) und wird an diesen Börsenplätzen gehandelt. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Israel und betreibt ein Forschungs- und Entwicklungszentrum sowie eine Produktionsstätte in Valencia, Spanien.

Das Unternehmen freut sich bekannt zu geben, dass Salvador Cabañas (45) mit Wirkung vom 17. April 2023 zum Chief Financial Officer (CFO) der oceansix GmbH ernannt wurde. Mit Wirkung zum 1. Mai 2023 wird Salvador zum CFO der oceansix future paths Ltd. ernannt. Zu diesem Zeitpunkt wir Danny Haklai sein Amt als CFO oceansix future paths Ltd. niederlegen. Das Unternehmen und seine Aktionäre danken Danny für sein großes Engagement, seinen leidenschaftlichen Einsatz und für die mit ihm erzielten Erfolge.

Salvador kommt von der Arabian Cement Company (ACC) in Ägypten (2018-2023) als CFO zu oceansix. ACC ist eine Tochtergesellschaft der Grupo Bertolin, einer in Spanien ansässigen Bauholding. Nach dem Börsengang von ACC Ende 2015 trug er zur Verbesserung und Weiterentwicklung neuer Prozesse in den Bereichen internes Controlling, Kostenrechnung, Treasury, Steuerplanung, IT-Strategie und Datenanalytik bei. Davor begleitete Salvador verschiedene Führungspositionen bei Xylem, einem weltweit führenden Anbieter von Wassertechnologie, unter anderem als ‚Technical Director and Commercial Excellence Director‘ für Europa. Er leitete die Entwicklung des kommerziellen Betriebssystems von Xylem und die Ausweitung der digitalen IT-Maßnahmen, die sich auf die Steigerung der globalen Effizienz und der Finanzrentabilität konzentrierten.

Aufgrund Salvadors internationalem Hintergrund hat er eine große Wertschätzung für ‚Diversity‘ und Erfahrung im Aufbau integrativer und starker, leistungsfähiger Teams. Er engagiert sich leidenschaftlich für den Schutz des Planeten und die Erhaltung der natürlichen Ressourcen und möchte zu einem nachhaltigen Geschäftsmodell beitragen, das Umweltfragen in den Vordergrund stellt, um die Welt für die kommenden Generationen zu verbessern. Salvador ist graduierter Betriebswirt (Executive MBA) und Bachelor in Wirtschaftsingenieurwesen (Universidad Politecnica de Valencia) und hat zusätzlich ein Studium in 'Finance Management in International Operations' am Instituto Comercio Exterior España absolviert.

Als Head of Financing and Controlling (CFO) der oceansix Gruppe wird Salvador in erster Linie für das Berichtswesen verantwortlich sein und als Ansprechpartner für Investoren, Banken und Analysten in allen Finanzfragen fungieren und somit den gesamten Finanzbereich des Unternehmens vorausschauend steuern. Weiterhin wird Salvador zusammen mit anderen Führungskräften für die allgemeine Geschäftsführung verantwortlich sein.

oceansix ist eine globale Quelle für radikale, nachhaltige Lösungen und Erfindungen im Bereich der Abfallverwertung. Angetrieben von der Vision, sinnvolle Lösungen zu schaffen, erforscht oceansix ständig neue Wege, um neue Technologien mit nachhaltiger Produktion und Produkten aus Kunststoffabfall zu kombinieren. oceansix baut erfolgreich Geschäft in globalen Industriezweigen auf und löst gleichzeitig einige der brennendsten Herausforderungen der Erde. Das Unternehmen wird durch sein zirkuläres Modell getrieben, bei dem Produkte aus Kunststoffabfällen hergestellt werden und die Einnahmen in die Entwicklung revolutionärer Ideen für neue Produkte mit großem Marktpotenzial und großer Wirkung fließen.

Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen enthalten, die durch Formulierungen wie ‘erwarten’, ‘wollen’, ‘antizipieren’, ‘beabsichtigen’, ‘planen’, ‘glauben’, ‘anstreben’, ‘einschätzen’, ‘werden’ oder ähnliche Begriffe erkennbar sind. Solche vorausschauenden Aussagen beruhen auf unseren heutigen Erwartungen und bestimmten Annahmen, die eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten in sich bergen können. Die von oceansix future paths Ltd. / K.B. Recycling Industries Ltd. tatsächlich erzielten Ergebnisse können von den Feststellungen in den zukunftsbezogenen Aussagen erheblich abweichen. oceansix future paths Ltd. / K.B. Recycling Industries Ltd. übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder bei einer anderen als der erwarteten Entwicklung zu korrigieren.