G7-Außenminister beraten über Ukraine, Indopazifik und Iran

KARUIZAWA (dpa-AFX) - Mit Beratungen über die wachsende Aggression Chinas im Indopazifik, den russischen Krieg in der Ukraine und den Stand der Atomverhandlungen mit dem Iran setzen die G7-Außenminister am Montag ihre Gespräche in Japan fort. Außenministerin Annalena Baerbock hatte mit ihren Kolleginnen und Kollegen bereits am Sonntagabend (Ortszeit) bei einem Arbeitsessen im zentraljapanischen Karuizawa über die Entwicklungen in China und Nordkorea beraten.

Die Grünen-Politikerin war mit frischen Eindrücken zu dem G7-Treffen in den etwa 175 Kilometer von der Hauptstadt Tokio entfernten Erholungsort gereist: Seit Donnerstag hatte sie zunächst China und anschließend Südkorea besucht.

Der G7-Runde gehören neben Deutschland auch Frankreich, Italien, Japan, Kanada, die USA und Großbritannien an. Japan hat aktuell die G7-Präsidentschaft inne. Baerbock hatte angesichts des seit über einem Jahr andauernden russischen Krieges gegen die Ukraine ein klares Signal der G7-Runde gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin angekündigt. "Jetzt geht es darum, Putin unsere Entschlossenheit zu zeigen, dass er seine Ziele auch nicht durch Zermürbung und Ermüdung erreichen wird", sagte sie am Sonntag./bk/ln/DP/he