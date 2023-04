G7 warnen vor gewaltsamer Änderung der internationalen Ordnung

KARUIZAWA (dpa-AFX) - Die G7-Runde wirtschaftsstarker Demokratien hat angesichts des russischen Angriffskriegs in der Ukraine und Chinas zunehmenden Machtstrebens vor jedem Versuch einer gewaltsamen Änderung der internationalen Ordnung gewarnt. "Wir werden jegliche einseitigen Versuche zurückweisen, den Status quo durch Gewalt zu ändern", sagte der japanische Außenminister Yoshimasa Hayashi am Montag zu Beginn der Beratungen der G7-Außenminister über die Lage im Indopazifik.

In der Region versucht China, seine Machtposition auch militärisch auszubauen. Man werde "der Welt die feste Entschlossenheit der G7 demonstrieren, die internationale Ordnung auf Grundlage der Rechtsstaatlichkeit aufrechtzuerhalten", sagte Hayashi im japanischen Karuizawa. Für Deutschland nimmt Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) an dem bis Dienstag dauernden Treffen in dem Urlaubsort teil, der 175 Kilometer von der japanischen Hauptstadt Tokio entfernt ist./ln/DP/zb