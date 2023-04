OTS: Xella International GmbH / Xella erzielte im Jahr 2022 solide Ergebnisse ...

Xella erzielte im Jahr 2022 solide Ergebnisse und ist gut positioniert, um den anhaltenden Bedarf an erschwinglichen und nachhaltigen Baulösungen zu decken Duisburg (ots) - - Umsatz stieg auf 1,37 Milliarden Euro im Jahr 2022 - Steigerung um 17 Prozent gegenüber dem Vorjahr [1] - Produktpalette entspricht der Nachfrage nach effizienten und nachhaltigen Gebäudelösungen immer besser Die Xella Gruppe, einer der führenden europäischen Baustoff-Anbieter für nachhaltige, effiziente und bezahlbare Wandlösungen, hat im Geschäftsjahr 2022 ein deutliches Wachstum erzielt. Der Umsatz der Gruppe stieg um 17 Prozent auf 1,37 Milliarden Euro (1,17 Milliarden Euro im Geschäftsjahr 2021). Die Finanzergebnisse 2022 spiegeln die strategische Entscheidung wider, sich auf die Entwicklung der Baustofflösungen von Xella und auf die nachhaltige Rentabilität dieser Aktivitäten zu konzentrieren. Geleitet von der Entscheidung, sich wieder auf das Kerngeschäft von Xella zu konzentrieren, hat Xella seine Produktionskapazitäten für Porenbeton und CSU weiter verbessert und ausgebaut und gleichzeitig den Geschäftsbereich Ursa veräußert. "Der heutige Bausektor ist von steigenden Kosten, Arbeitskräftemangel und ökologischen Anforderungen gekennzeichnet. Im Gegenzug suchen die Kunden nach effizienten, bezahlbaren und nachhaltigen Lösungen. Genau diese bietet Xella. Dank der überlegenen Eigenschaften unserer Produkte und Dienstleistungen konnten wir im vergangenen Jahr ein gutes Wachstum verzeichnen und ich lobe unsere Mitarbeitenden für die beeindruckenden Leistungen ", kommentiert Christophe Clemente, CEO der Xella Gruppe. " Trotz der derzeitigen Abschwächung der Bauwirtschaft aufgrund von Inflation und Zinserhöhungen sehen Xellas mittel- und langfristige Zukunft vielversprechend aus - dies liegt an der Knappheit an Wohnungen in unseren Märkten und an Megatrends, für die wir gut aufgestellt sind. Die grundlegende Richtung bleibt also günstig, aber in den kommenden Monaten liegt unser Fokus darauf, unser Produktionsniveau an die Bedürfnisse des Marktes anzupassen, erhebliche Kosteneinsparungen zu erzielen und unsere starke Margenleistung aufrechtzuerhalten ." Durch seine digitalen Initiativen und Lösungen generiert Xella einen greifbaren Mehrwert für seine Kunden, indem es optimierte Prozesse bereitstellt, die eine effizientere Bauausführung vor Ort ermöglichen, wobei Kosteneinsparungen durch eine schnellere Bauausführung, weniger Fehler und eine optimierte Menge an benötigtem Material erzielt werden. "Xella ist sehr gut aufgestellt, um sich an das veränderte Marktumfeld anzupassen. Wir werden unsere Prozesse weiter konsequent optimieren und unsere Profitabilität fest im Blick behalten. Gleichzeitig investieren wir unermüdlich in die hervorragende Qualität unserer Produkte, in die Sicherheit unserer Mitarbeitenden und in die nachhaltige Zukunft von Xella" , so Christophe Clemente. [1] In allen Daten ist die frühere Beteiligung am Dämmstoffhersteller Ursa nicht enthalten. --- Über die Xella-Gruppe Die Xella Gruppe ist ein europaweit führender Anbieter von effizienten, innovativen und nachhaltigen Wandlösungen für die gesamte Gebäudehülle. Xella ist Heimat bekannter Marken wie Ytong, Silka, Hebel und Multipor und ein Pionier für digital unterstützte Bauprozesse. Unsere hochwertigen Produkte basieren auf natürlichen Rohstoffen und tragen dem Bedarf an effizientem und kostengünstigem Bauen sowie der Nachfrage nach nachhaltigen Wandlösungen Rechnung. Xella treibt Innovationen entlang der gesamten Wertschöpfungskette von der Planung über die Produktion bis hin zur Montage voran. Xella verbessert die Nachhaltigkeit von Gebäuden während ihres gesamten Lebenszyklus und trägt zu einer emissionsarmen Industrie bei, die mit einer Kreislaufwirtschaft kompatibel ist. Mit Hauptsitz in Duisburg, Deutschland, beschäftigt die Xella Gruppe mehr als 5.200 Mitarbeitende. Weitere Informationen über die Xella-Gruppe finden Sie unter: http://www.xella.com Kontakt: Xella International GmbH Cécile Fages Chief Sustainability and Communications Officer Düsseldorfer Landstraße 395 47259 Duisburg, Deutschland Telefon: +49 (0)203 60880 5500 E-Mail: mailto:cecile.fages@xella.com Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/162398/5487317 OTS: Xella International GmbH