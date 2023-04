Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu G7-Außenminister-Treffen

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu G7-Außenminister-Treffen:

"Die Bundesregierung arbeitet derweil immer noch an ihrer Nationalen Sicherheitsstrategie, die eigentlich längst hätte vorliegen sollen. Es wird höchste Zeit, dass auch Deutschland klar definiert, was seine nationalen Interessen in der Welt sind und wie man sie erreichen kann. Wie unter diesen aktuellen Umständen - Streit in Deutschland, Uneinigkeit in der EU und das komplizierte sicherheitspolitische Verhältnis Europas zu den USA - ein abgestimmtes und starkes Auftreten gegenüber China gelingen soll, ist daher noch völlig unklar."/ra/DP/he