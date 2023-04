US-Republikaner McConnell nach Sturz in Senat zurück

WASHINGTON (dpa-AFX) - Der republikanische Minderheitsführer im US-Senat, Mitch McConnell, ist nach einem Sturz und mehrwöchiger Genesungspause zurück im Parlament. Der 81-Jährige war Anfang März in einem Hotel in der Hauptstadt Washington gestürzt und lag dann im Krankenhaus. Ende März wurde er entlassen. Am Montag nahm er im Senat erstmals wieder an einer Sitzung teil. McConnell sagte, er sei "sehr froh, zurück zu sein".

Der Republikaner ist der am längsten amtierende Anführer einer Partei in der Geschichte des US-Senats. Nach Angaben der Kongresskammer wurde er seit 2006 neun Mal gewählt, um die Republikaner anzuführen - je nach Ausgang der jeweiligen Parlamentswahlen und der Sitze der Parteien im Senat als Mehrheits- oder Minderheitsführer. Er gilt seit langem als einer der wichtigsten Strippenzieher in der US-Politik./trö/DP/he