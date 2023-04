USA: NAHB-Immobilienindex legt weiter zu

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Stimmung auf dem US-Häusermarkt hat sich im April erneut verbessert. Der NAHB-Hausmarktindex stieg um einen Punkt auf 45 Zähler, wie die National Association of Home Builders (NAHB) am Montag in Washington mitteilte. Es ist bereits der vierte Anstieg in Folge. Bankvolkswirte hatten mit der Entwicklung gerechnet.

NAHB-Expertin Alicia Huey begründete die relativ gute Stimmung unter den Bauunternehmen mit der vergleichsweise niedrigen Zahl an verfügbaren Bestandsbauten. Dies erhöhte die Notwendigkeit von Neubauten. Negative Faktoren wie der auf mittlere Sicht deutliche Zinsanstieg und die immer noch hohen Kosten für Baumaterialien würden dadurch mehr als ausgeglichen.

Der NAHB-Indikator ist ein Stimmungsbarometer der nationalen Organisation der Wohnungsbauunternehmen. In einer monatlichen Umfrage werden die Lage und die Erwartungen der Branche abgefragt./bgf/he