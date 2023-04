DAX® - Konstruktives Durchatmen zu Wochenbeginn

Zum Wochenauftakt gelang dem DAX® erneut ein neues Verlaufshoch (15.903 Punkte). Dieses Level konnte das Aktienbarometer nicht ganz über die Ziellinie retten, sodass sich auf Schlusskursbasis lediglich eine marginale Veränderung im Vergleich zum vergangenen Freitag ergibt. Dennoch steht unter dem Strich eine rote Tageskerze zu Buche, womit sich im intakten Aufwärtstrend zunächst eine kurzfristige Verschnaufpause abzeichnet. Die ersten Unterstützungen bestehen in Form alter Hochpunkte bei 15.706/15.659/15.634 Punkten. Die zuletzt genannte Marke wird dabei zusätzlich durch das „Ostergap“ (15.626 zu 15.601 Punkte) untermauert. Darunter markiert die 50-Tages-Linie (akt. bei 15.388 Punkten) einen weiteren wichtigen Halt. Die gestrige Atempause ändert allerdings nichts am Kursziel von gut 16.000 Punkten – abgeleitet aus der im März komplettierten Bodenbildung. Auch das bisherige Allzeithoch bei 16.290 Punkten bleibt in absoluter Schlagdistanz. Ein wichtiges Argument stellt in diesem Kontext auch das „V-förmige“ Muster der letzten Wochen dar, welches einen Folgeanstieg begünstigt.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

