DAX wartet auf neue Impulse. Pharmariesen im Übernahmefieber.

Der DAX® tritt weiter auf der Stelle. Überraschend starke Wirtschaftsdaten aus China konnten bisher keine signifikanten Impulse setzen. Vielmehr bremst der Renditeanstieg an den Anleihemärkten die Bullen aktuell aus. So stagnierte der DAX® in den ersten Handelsstunden weiterhin im Bereich von 15.800 Punkten. Das Pendeln in einer engen Range drückte das Volatilitätsbarometer für den DAX®, den VDAX® new auf den tiefsten Stand seit drei Jahren. Niedrige Volatilitäten sorgen für vergleichsweise geringe Prämien bei Optionsscheinen. Sowohl Call-Optionsscheine für Spekulationen auf weitere steigende Kurse als auch Put-Optionsscheine zur Absicherung von Positionen sind gemessen am Aufgeld derzeit günstig. Hebelprodukte wie Optionsscheine bieten allerdings aufgrund ihrer Hebelwirkung nicht nur hohe Gewinnchancen. Sie bergen jedoch auch entsprechende Verlustrisiken, wenn sich der Basiswert in die entgegengesetzte Richtung entwickelt.

Der aktivistische Investor PrimeStone Capital macht bei Brenntag Druck und fordert die Aufspaltung des Konzerns. Der Medizin- und Sicherheitstechnikkonzern Drägerwerk meldete Eckdaten zum ersten Quartal. Demnach legte der Umsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum deutlich zu. Zudem gelang die Rückkehr in die schwarzen Zahlen. Gestern verkündete US-Pharmariese Merck die Übernahme des Biotechkonzerns Prometheus Biosciences. Heute folgte GlaxoSmithKline mit einem Angebot für Bellus Health für rund zwei Milliarden US-Dollar. MTU Aero Engine profitierte von positiven Analystenkommentaren und zahlreiche Anleger nutzten den gestrigen Rücksetzer bei Bankaktien wie Commerzbank und Deutsche Bank zum Einstieg.

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 15.825/15.900/15.950/16.000/16.075 Punkte Unterstützungsmarken: 15.675/15.735/15.760/15.800 Punkte Der DAX® startete wenig verändert in den Handelstag und schlich damit an der Unterkante des Trendkanals entlang. Aktuell bremst die Widerstandsmarke bei 15.825 Punkten die Aufwärtsbemühungen der Bullen. Bei einem Ausbruch über diese Marke besteht die Chance auf einen Anstieg auf 15.900/15.950 Punkte. Auf der Unterseite findet der Index zwischen 15.735 und 15.760 Punkte eine Unterstützungszone. DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde) Betrachtungszeitraum: 22.03.2023 –18.04.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 19.04.2016 – 18.04.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar.Quelle:tradingdesk.onemarkets.de Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HB6Q17 186,83 11.750 20.000 15.12.2023 DAX® HC4VFY 270,34 12.500 30.000 15.12.2023 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 18.04.2023; 10:30 Uhr Call-Optionsscheine auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HC0XP9 31,17 13.300 12.12.2023 DAX® HC0XQ2 10,32 16.000 12.12.2023 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 18.04.2023; 10:30 Uhr Put-Optionsscheine auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HC1AYL 6,94 15.500 12.12.2023 DAX® HC37PA 13,75 17.000 12.12.2023 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 18.04.2023; 10:30 Uhr Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

Der Beitrag DAX wartet auf neue Impulse. Pharmariesen im Übernahmefieber. erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).