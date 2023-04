Deutsche Anleihen starten mit leichten Verlusten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Dienstag mit leichten Kursverlusten in den Handel gegangen. Am Morgen sank der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,04 Prozent auf 133,75 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen betrug 2,48 Prozent.

Zuletzt haben die Anleihekurse unter Druck gestanden, im Gegenzug sind die Renditen gestiegen. Hintergrund ist die Aussicht auf weitere Zinsanhebungen der Europäischen Zentralbank (EZB). Offen ist jedoch, ob die EZB auf ihrer nächsten Sitzung Anfang Mai einen größeren oder einen kleineren Zinsschritt vornehmen wird.

Im Tagesverlauf richten sich die Blicke der Marktteilnehmer auf die ZEW-Konjunkturerwartungen aus Mannheim. Nach einer Eintrübung im Vormonat wird infolge der Beruhigung der jüngsten Bankenturbulenzen mit einer Aufhellung gerechnet. In den USA stehen Zahlen vom schwächelnden Immobilienmarkt auf dem Programm./bgf/mis