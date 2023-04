Devisen: Euro erholt sich leicht von Vortagsverlusten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Dienstagmorgen etwas von seinen deutlichen Verlusten zu Wochenbeginn erholt. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,0935 US-Dollar und damit etwas mehr als am Abend zuvor. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag noch etwas höher auf 1,0981 Dollar festgesetzt.

Trotz der Verluste vom Montag notiert der Euro auf erhöhtem Niveau. Ende vergangener Woche war die Gemeinschaftswährung mit 1,1076 Dollar auf den höchsten Stand sei gut einem Jahr gestiegen. Unterstützung erhält der Euro von der Aussicht auf weitere Zinsanhebungen der EZB. Zudem sind die Zinserwartungen an die US-Notenbank Fed durch zuletzt schwache Konjunkturdaten gedämpft worden.

Am Dienstag richten sich die Blicke der Marktteilnehmer auf die ZEW-Konjunkturerwartungen aus Mannheim. Nach einer Eintrübung im Vormonat wird infolge der Beruhigung der jüngsten Bankenturbulenzen mit einer Aufhellung gerechnet. In den USA stehen Zahlen vom schwächelnden Immobilienmarkt auf dem Programm./bgf/nas