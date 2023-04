EQS-News: Capvis AG: Variosystems baut neu Prototypen in einer Woche

Emittent / Herausgeber: Capvis AG / Schlagwort(e): Ankauf

Capvis AG: Variosystems baut neu Prototypen in einer Woche



18.04.2023 / 12:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Variosystems baut neu Prototypen in einer Woche Variosystems, ein internationaler Partner für Elektronikdienstleistungen, verstärkt seine Entwicklungs- und Industrialisierungskompetenz, indem es die in Zizers ansässige KUBEG zum Rapid-Prototyping und Kleinserien Standort ausbaut und in die Variosystems Gruppe integriert. Mit diesem Zusammenschluss komplettiert Variosystems das Dienstleistungsportfolio für den VARIOincubator. Steinach und Baar (Schweiz), 18 April 2023 Der VARIOincubator steht für die schnelle und agile Entwicklung von Elektroniklösungen und der Industrialisierung der Serienproduktion im internationalen Produktionsnetzwerk von Variosystems. Eine eigenständige und dedizierte Organisation von Ingenieuren, Technologie- und Produktionsspezialisten betreut die Kunden von der Idee bis zur Realisierung von Elektroniklösungen und unterstützt in der Produktion und dem Life-Cycle Management dieser Produkte. «Ab heute sind wir in der Lage für unsere Kunden innerhalb weniger Tage ein Funktionsmuster zu bauen, damit sie ihre Elektroniklösungen schnell und zuverlässig validieren und mit uns die Industrialisierung planen und umsetzen können», so Julian Specker, Leiter des VARIOincubators von Variosystems. In den vergangenen Jahren ist die Nachfrage nach Technologiedienstleistungen in den Bereichen Produktentwicklung und Life-Cycle Management stark angestiegen. Durch die Integration von KUBEG, das auf Rapid-Prototyping und Kleinserienproduktion für Leiterplattenbestückung (PCBA) und Gerätebau spezialisiert ist, unterstreicht Variosystems seine Ambition, Kunden entlang der gesamten Wertschöpfungskette, von der Entwicklung über die Industrialisierung und Produktion bis hin zum Lebenszyklusmanagement zu unterstützen. Variosystems hält am Standort in Zizers (Graubünden) und an dem aktuellen Dienstleistungsangebot fest und wird seine Kompetenz im Bereich Rapid-Prototyping und Kleinserienproduktion weiter ausbauen. Das bestehende Management und die Mitarbeitenden werden Teil der Variosystems. «Es freut uns, unseren Kunden weiterhin eine flexible und attraktive Entwicklungs- und Produktionsplattform anbieten zu können und wir nun für die Skalierung von Kundenprojekten auf das internationale Netzwerk von Variosystems Zugriff haben», sagt Kurt Egger, Gründer und Geschäftsführer von KUBEG. Nach der Akquisition von Solve Engineering im Jahr 2020, der jetzigen Integration von KUBEG und der Lancierung des VARIOincubator unterstreicht Variosystems ihre Strategie, ihre Kunden entlang der gesamten Wertschöpfungskette von Elektroniklösungen zu unterstützen. Mit diesem Schritt positioniert sich Variosystems als innovative Lösungsanbieterin, die ihren Kunden hilft, ihre Elektronikprodukte schneller und zuverlässiger im Markt einzuführen und zusammen mit Variosystems zu skalieren. Variosystems beabsichtigt, den VARIOincubator zu einer Netzwerkorganisation führender Ingenieur- und Technologieunternehmen im Bereich von Elektronikdienstleistungen auszubauen. Dazu gehören insbesondere Drittunternehmen im Bereich Engineering, die einen starken Entwicklungspartner suchen, sowie Lieferanten, die mit ihren Produkten das Angebot von Variosystems ergänzen. «Wir sind überzeugt, dass wir mit dem VARIOincubator unsere Kunden in der Entwicklung und Industrialisierung von Elektroniklösungen stärken, sie in ihren Nearshoring Initiativen unterstützen und ihnen ein inspirierendes Umfeld von talentierten Ingenieuren, Technologiespezialisten und Netzwerkpartnern für innovative Elektronikprodukte bieten können», sagt Stephan Sonderegger, CEO von Variosystems. Medienkontakt Für Variosystems:

Rebecca Huber

Marketing Manager

+41 71 447 87 22

r.huber@variosystems.ch Für Capvis:

Heiko Zühlke

Head of Investor Relations

+41 43 300 58 29

heiko.zuehlke@capvis.com Über Variosystems Variosystems ist ein international etablierter und anerkannter Elektronikdienstleistungspartner in den Bereichen Entwicklung, Industrialisierung, Produktion und Life-Cycle Management von Elektroniklösungen für führende Innovatoren in Europa, Nordamerika und Asien. Variosystems hat sich mit über 30 Jahren Erfahrung einen Ruf für operative Exzellenz und höchste Kundenzufriedenheit mit einem Team von mehr als 2’200 Mitarbeitern weltweit erworben. www.variosystems.ch Über Capvis: Capvis ist ein Schweizer Private-Equity-Investor. Die Capvis AG, exklusiver Berater des Capvis-Fonds, erwirbt hauptsächlich Mehrheitsbeteiligungen an führenden, mittelständischen Unternehmen in der Schweiz, Deutschland und Österreich. Die Tätigkeit des Unternehmens gründet auf seiner langjährigen Erfahrung in der Schaffung lokaler und globaler Marktführer in den Bereichen Healthcare, Industrial Technology und Advanced Services & Software. Unternehmerische Zusammenarbeit mit starken Management-Teams gewährleistet, dass das volle Potential von Unternehmen ausgeschöpft wird und dabei nachhaltige Werte geschaffen werden. Seit 1990 hat Capvis 63 Transaktionen mit einem investierten Gesamtkapital von ca. 4 Milliarden Euro abgeschlossen. Capvis hat zehn Unternehmen erfolgreich an die Börse gebracht und wurde von der internationalen Presse wiederholt zur besten Private-Equity-Gesellschaft der Schweiz gewählt. www.capvis.com

