Erholung in China stimmt Europas Anleger optimistisch

Frankfurt (Reuters) - Die überraschend starke Erholung der chinesischen Wirtschaft lässt Europas Anleger erneut zu Aktien greifen.

Der Dax zog am Dienstag um bis zu 0,3 Prozent auf 15.844 Punkte an. Der EuroStoxx50E legte 0,5 Prozent zu auf bis zu 4387 Zähler. "Der Motor der chinesischen Wirtschaft läuft", konstatierte Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck. "Wie schnell er wieder auf Touren kommt, dürfte manchen Beobachter überraschen." Zahlreiche Analysten hätten wegen der Härte der Corona-Restriktionen mit größeren Anlaufschwierigkeiten beim Hochfahren der Wirtschaft gerechnet.

Die zurückgekehrte Kauflust der Verbraucher hat Chinas Wirtschaft im ersten Quartal zu einem überraschend starken Plus von 4,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verholfen. "Damit wird China zum Treiber des globalen Wachstums, während der große Gegenspieler USA schwächelt", sagte der Chefvolkswirt der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Alexander Krüger.

Anleger blieben dennoch vorsichtig. "Die Stimmung auf dem Weg nach oben braucht allerdings viel mehr, um Anleger in ihren Bann zu ziehen", sagte Konstantin Oldenburger, Analyst vom Broker CMC Markets. Auch am Rohölmarkt zogen Investoren erneut die Köpfe ein. Nach anfänglichen Zuwächsen aufgrund der aufgehellten Nachfrageaussichten in der Volksrepublik gab der Preis für die Nordsee-Sorte Brent sowie für US-Leichtöl WTI jeweils leicht auf 84,57 beziehungsweise 80,68 Dollar pro Barrel nach.

Dagegen ließen die positiven Aussichten für Unternehmen auf dem riesigen chinesischen Absatzmarkt den Euro um bis zu 0,5 Prozent auf 1,0976 Dollar steigen. "Bessere chinesische Daten werden aufgrund des großen Fertigungssektors normalerweise auch als gute Nachricht für den Euro angesehen", konstatierte ING-Marktexperte Chris Turner. Der Dollar-Index rutschte dagegen nach den jüngsten Gewinnen um 0,4 Prozent auf 101,70 Punkte ab.

MTU AERO UND EASYJET HEBEN AB

Bei den Einzelwerten zogen die Titel von MTU Aero Engines mit einem Plus von bis zu vier Prozent auf den höchsten Wert seit mehr als zwei Jahren und waren damit größter Gewinner im Dax. Der Münchner Triebwerksbauer hat Umsatz und Gewinn im ersten Quartal deutlich gesteigert und die Erwartungen der Analysten übertroffen.

Dank robuster Sommerbuchungen und einer starken Nachfrage über Ostern trotz der französischen Streiks rechnet die britische Fluggesellschaft Easyjet damit, die Gewinnerwartungen im Gesamtjahr zu übertreffen. Damit punktete die Airline bei Anlegern, die den Titel an der Börse in London um mehr als drei Prozent nach oben trieben. "Wir sehen eine anhaltend starke Buchungsdynamik bis in den Sommer hinein, da Kunden Ausgaben für Reisen priorisieren", sagte Firmenchef Johan Lundgren.

Auch bei Drägerwerk griffen Anleger zu und ließen die im Kleinwerte-Index SDax notierten Titel um mehr als acht Prozent steigen. Der Medizintechnik-Hersteller schreibt dank nachlassender Lieferprobleme wieder operativ schwarze Zahlen. "Zwei aufeinanderfolgende Quartale mit Gewinnen bedeuten viel für dieses Unternehmen nach Quartalen mit Verlusten", sagte ein Händler.

