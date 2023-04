GNW-Adhoc: TrueCommerce startet neues ERP-Partnerprogramm

^MÜNCHEN und PITTSBURGH, April 18, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- TrueCommerce (https://www.truecommerce.com/de), ein führender globaler Anbieter von Supply- Chain- und Handelspartner-Konnektivität, Integration und Omnichannel-Lösungen, gab heute den Start seines neuen Partnerprogramms TrueCommerce xChange (https://www.truecommerce.com/de/die-vorteile-einer-truecommerce-partnerschaft) bekannt. Dieses Programm bietet ERP-Integrationspartnern zahlreiche Vorteile durch die Kombination ihrer Leistungen mit den Electronic-Data-Interchange- (EDI)-Lösungen von TrueCommerce. Gemeinsam können sie Unternehmen nahtlose EDI- Integration in Top-ERP-Systeme wie beispielsweise Microsoft Dynamics 365 oder SAP Business One und somit vereinfachte Datenübertragung mit Geschäftspartnern anbieten. "EDI- und ERP-Erfolg gehen Hand in Hand", führt Jacques Vigneault, SVP, Global Channels, TrueCommerce, aus. "EDI-ERP-Integration bringt nicht nur effiziente Geschäftsprozesse, sondern eröffnet auch Möglichkeiten für neue Supply-Chain- Partnerschaften und macht Unternehmen wettbewerbsfähiger. Um diese Vorteile zu maximieren und Wachstum zu ermöglichen, benötigen Unternehmen skalierbare EDI- Lösungen, die direkt in ihr ERP-System integriert sind. Hier ist unsere Zusammenarbeit mit ERP-Integrationspartnern die perfekte Grundlage." Die EDI-Lösungen und das globale Supply-Chain-Netzwerk von TrueCommerce ermöglichen eine Integration und Automatisierung, die zu "Zero-Touch-Orders" und nahtloser Konnektivität mit Marktplätzen und Handelspartnern führt. Dies ermöglicht eine erhöhte Produktivität und mehr Umsätze. Als zuverlässiger Partner nutzt TrueCommerce sein Fully Managed Service-Modell, um Projektplanung, Implementierung und täglichen EDI-Betrieb für seine Kunden zu übernehmen. Ein Team von Inhouse-Experten bietet flexible Unterstützung und nimmt den Test-, Wartungs- und fortlaufenden Compliance-Druck ab. "Durch die Partnerschaft mit TrueCommerce haben unsere Kunden die Vorteile einer nahtlosen EDI-ERP-Integration erhalten", sagte Scott Jackson, Präsident von Alta Vista Technology. "Sie haben seit der Implementierung von der TrueCommerce EDI- Lösung signifikante Verbesserungen in der Betriebseffizienz und Genauigkeit festgestellt. Mit dem Start des TrueCommerce xChange-Partnerprogramms freuen wir uns darauf, unsere Partnerschaft auszuweiten und mehr Unternehmen erfolgreich zu unterstützen." TrueCommerce xChange (https://www.truecommerce.com/de/die-vorteile-einer- truecommerce-partnerschaft) bietet Partnern neben dem Zugang zu Schulungen, Vertriebsressourcen und Co-Marketing-Möglichkeiten weitere Vorteile, um das Wachstum ihrer Unternehmen und Kunden zu unterstützen: Die ERP-Partner können ihren Fokus ganz auf der ERP-Integration belassen; das EDI-Expertenteam von TrueCommerce übernimmt die EDI-Implementierung. ERP-Partner können die TrueCommerce EDI-Lösungen nutzen, um Kunden eine beschleunigte Rendite auf ihre ERP-Investition zu bieten. "Wir freuen uns, die Einführung von TrueCommerce xChange bekannt zu geben", betont Vigneault. "Wir verstehen die Herausforderungen, mit denen Unternehmen in Bezug auf EDI-Anforderungen und -Integrationen konfrontiert sind. Unser neues Partnerprogramm bietet erweiterte Ressourcen, die sowohl unseren Partnern als auch ihren Kunden zugutekommen - eine klassische Win-Win-Situation!" Für weitere Informationen darüber, wie Sie ein TrueCommerce-Reseller-Partner werden können, oder um mehr über das Programm zu erfahren, besuchen Sie bitte TrueCommerce xChange (https://www.truecommerce.com/de/die-vorteile-einer- truecommerce-partnerschaft). Verbinden Sie sich mit TrueCommerce ? LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/truecommerce-europe) Über TrueCommerce TrueCommerce bietet die umfassendste Möglichkeit, Ihr Unternehmen über die gesamte Lieferkette hinweg zu vernetzen - von EDI über Bestandsmanagement, Fulfillment,digitale Storefronts und Marktplätze bis hin zu Ihrem Geschäftssystem und allem, was danach kommt. Das globale Handelsnetzwerk von TrueCommerce kann Unternehmen mit über 160.000 Einzelhändlern, Distributoren und Logistikdienstleistern verbinden. Als Fully Managed Serviceanbieter übernehmen wir auch das Onboarding neuer Handelspartner sowie die laufende Verwaltung partner-spezifischer Zuordnungen, Labeling- Änderungen und Kommunikationsüberwachung. Deshalb verlassen sich Tausende von Unternehmen - vom SMB bis zum globalen Fortune-100-Unternehmen in verschiedenen Branchen - auf uns. Weitere Informationen finden Sie unter TrueCommerce (https://www.truecommerce.com/de). TrueCommerce ist eine eingetragene Marke von True Commerce, Inc. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/708391fc-68fe-4837- a80b-4243b36f56ad/de °