Ölpreis WTI - Diese Marke sollten Sie kennen!

Seit dem Verlaufshoch vom März 2022 bei gut 130 USD hatte sich der Ölpreis zwischenzeitlich halbiert. Auf Basis der 200-Wochen-Linie (akt. bei 66,74 USD) fand das „schwarze Gold“ jüngst aber einen charttechnischen Halt. Die beschriebene Stabilisierung wird zudem durch den längerfristigen Monatschart bestätigt, wo in den letzten fünf Monaten jeweils markante Lunten ausgeprägt wurden. D. h. von den jeweiligen Monatstiefständen konnte sich der Ölpreis immer wieder deutlich erholen. Das jüngste Aufwärtsgap (75,72 USD zu 79,00 USD) unterstreicht die Trendwendeambitionen zusätzlich. Was aus charttechnischer Sicht jetzt noch fehlt, ist ein Spurt über die Widerstandszone aus dem Durchschnitt der letzten 38 Wochen (akt. bei 81,28 USD) und den jüngsten Verlaufshochs bei rund 83 USD (siehe Chart). Gelingt der Befreiungsschlag, stecken die horizontalen Barrieren bei rund 95 USD das nächste Anlaufziel ab. Auch unter saisonalen Gesichtspunkten befindet sich der Ölpreis bis zum Halbjahreswechsel in einer saisonal günstigen Phase. Auf der Unterseite bietet sich indes die o. g. Kurslücke als engmaschige bzw. die langfristige 200-Wochen-Glättung als strategische Absicherung an.

Ölpreis - WTI (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Ölpreis - WTI

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

