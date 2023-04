Pressestimme: 'Leipziger Volkszeitung' zum AKW/Söder

LEIPZIG (dpa-AFX) - "Leipziger Volkszeitung" zum AKW/Söder:

"Wer Markus Söder beim Politikmachen zuschaut, der ist nur noch über eines erstaunt: über seinen Mangel an Schamgefühl. Das gilt einmal mehr für den Vorstoß des bayerischen Ministerpräsidenten, das Atomkraftwerk Isar 2 künftig in der Regie des Landes zu betreiben. Die Methode Söder durchschaut jeder Viertklässler, um so erstaunlicher, dass er mit dieser Methode bis heute durchkommt"/yyzz/DP/he