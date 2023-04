SHANGHAI: Audi will in China deutlich mehr Elektroautos verkaufen

SHANGHAI (dpa-AFX) - Audi will beim bislang schleppenden Geschäft mit Elektroautos in China aufholen. "Wir sehen den chinesischen Markt weiterhin positiv", sagte Audi-Chef Markus Duesmann am Dienstag am Rande der internationalen Automesse in Shanghai. Auf dem chinesischen Automarkt machten Elektroautos zuletzt bereits 25 Prozent der Verkäufe aus. Allerdings verkauft Audi in diesem Segment noch kaum Fahrzeuge und hat einen geringen Marktanteil. Laut Duesmann will Audi die Fahrzeug-Palette deutlich ausbauen. In den kommenden drei Jahren seien zehn reine E-Modelle geplant. "Das wird unsere Position deutlich verbessern", sagte Duesmann. Audi habe den Anspruch, im Segment der Premium-Elektroautos eine "sehr signifikante Rolle" zu spielen./jpt/DP/nas