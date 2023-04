TAGESVORSCHAU: Termine am 18. April 2023

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 18. April 2023

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 CHE: Sika AG, Q1-Umsatz 07:00 SWE: Ericsson, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Mutares, Jahreszahlen 08:00 GBR: Easyjet, Q2 Trading Update 08:00 GBR: Anglo American, Capital Markets Day 12:30 USA: Bank of New York Mellon, Q1-Zahlen 12:45 USA: Bank of America, Q1-Zahlen 12:45 USA: Johnson & Johnson, Q1-Zahlen 13:30 USA: Goldman Sachs, Q1-Zahlen 13:30 USA: Lockheed Martin, Q1-Zahlen 15:00 USA: Whirlpool, Hauptversammlung 15:30 USA: Moody's, Hauptversammlung 17:00 USA: Boeing, Hauptversammlung 18:00 USA: U.S. Bancorp, Hauptversammlung 22:00 USA: Netflix, Q1-Zahlen 22:05 USA: United Airlines, Q1-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE GBR: Easyjet, Trading Update 1. Halbjahr DEU: Sixt SE, Analystenkonferenz USA: First Horizon, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 04:00 CHN: BIP Q1/23 04:00 CHN: Industrieproduktion 03/23 04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 03/23 08:00 DEU: Baugenehmigungen 02/23 08:00 DEU: Verarbeitendes Gewerbe (Beschäftigte) 02/23 08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 02/23 11:00 DEU: ZEW Konjunkturerwartungen 04/23 11:00 EUR: Handelsbilanz 02/23 14:30 USA: Baubeginne- und Baugenehmigungen 03/23 SONSTIGE TERMINE DEU: Zweiter Tag der Hannover Messe, Hannover 09:00 DEU: Prozessbeginn gegen ehemalige Verantwortliche der Steinhoff-Gruppe wegen Bilanzmanipulationen in Milliardenhöhe, Oldenburg 10:00 DEU: Bundesverfassungsgericht verhandelt über Wahlrechtsreform der großen Koalition im Jahr 2020, Karlsruhe DEU/CHE: Bundespräsident der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Alain Berset, in Berlin + 11.00 Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) begrüßt den Bundespräsidenten der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Alain Berset, mit militärischen Ehren im Bundeskanzleramt + 11.50 gemeinsames Statement (Kanzleramt, Foyer Süd, 1. OG) + 12.30 Gespräch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Alain Berset im Schloss Bellevue 11:00 DEU: Jahres-Pk des Bundesverbands Erdgas, Erdöl und Geoenergie (online), Hannover 12:00 DEU: Pk des Bauforumstahl zum Thema «Kreislaufwirtschaft "grüner Stahl"» anlässlich der Messe Bau 2023 u.a. mit dem Präsidenten des Deutschen Stahlbau-Verbandes DSTV und dem Geschäftsführer sowie dem Vorsitzenden von Bauforumstahl e.V., München 12:00 DEU: Digitale Pk BDEW Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V. zur Elektromobilität SWE: Informelles Treffen der EU-Umweltminister - 1. Tag, Stockholm

