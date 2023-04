USA: Scharfe Kritik an Lula nach Äußerungen zum Ukraine-Krieg

WASHINGTON/BRASÍLIA (dpa-AFX) - Nach den Äußerungen des brasilianischen Präsidenten zum Ukraine-Krieg hat die US-Regierung scharfe Kritik an Luiz Inácio Lula da Silva geübt. "Brasilien hat die russische und chinesische Propaganda nachgeplappert, ohne die Tatsachen zu betrachten", sagte der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrats, John Kirby, am Montag in Washington. Es sei zutiefst problematisch, wenn Brasilien behaupte, dass die USA und Europa nicht am Frieden interessiert oder für den Krieg mitverantwortlich seien.

Brasiliens Staatschef Lula hatte vor einigen Tagen bei einem Besuch in China gesagt: "Die USA müssen aufhören, den Krieg zu fördern und anfangen, über Frieden zu reden. Die EU muss anfangen, über den Frieden zu reden." Im Januar hatte er eine internationale Vermittlung mit Beteiligung Brasiliens und Chinas vorgeschlagen. Einen brasilianischen Vorschlag zum Verzicht auf die von Russland annektierte Halbinsel Krim wies die Ukraine strikt zurück.

Russlands Außenminister Sergej Lawrow dankte Brasilien für die Unterstützung auf der Suche nach einer Lösung im Konflikt mit der Ukraine. "Wir sind natürlich daran interessiert, dass der Ukraine-Konflikt so schnell wie möglich endet", zitierte die russische Staatsagentur Tass Lawrow, der sich am Montag zu einem Besuch in der brasilianischen Hauptstadt Brasília aufhielt. Russland führt seit mehr als einem Jahr einen Angriffskrieg gegen sein Nachbarland Ukraine.

Der brasilianische Außenminister Mauricio Vieira bekräftigte das Interesse des größten Landes Lateinamerikas an einer friedlichen Lösung und kritisierte Sanktionen gegen Russland. "Solche Maßnahmen haben negative Auswirkungen vor allem auf die Wirtschaft in Entwicklungsländern." Brasilien hängt als einer der weltweit führenden Agrarproduzenten von Düngemitteln aus Russland ab./mfa/DP/zb