Weizen: Rohstoff dreht

Nach Ausbruch des Krieges in der Ukraine schossen die Notierungen für Weizen im März letzten Jahres zeitweise an die Hochs aus 2008 um 1.349 US-Cents hoch, schnell stabilisiert sich die Lage allerdings wieder, in einem ersten Schritt ging es in den Bereich von 1.031 US-Cents zurück, im weiteren Verlauf auf 756 US-Cents. Im November letzten Jahres kam es schließlich zu einem Aufwärtstrendbruch, dies eröffnete weiteres Korrekturpotenzial auf 654 US-Cents. Genau dort startete Anfang März schließlich eine volatile Stabilisierungsphase, die zunehmend in einen Boden mündet. Noch wurde dieses Konstrukt allerdings nicht aktiviert, was allerdings für die nächste Zeit bevorstehen könnte.

Trendwendemuster verdichten sich

Um aussagekräftige Kaufsignale mit Zielen bei 756 und darüber im Bereich von 807 US-Cents für den Weizen-Future zu erhalten, sollte mindestens ein Kursanstieg auf Wochenschlusskursbasis über 724 US-Cents gelingen. Dann könnten auch kurzzeitige Long-Positionen aufgebaut werden, bis zu einem mittelfristigen Trendwechsel müssten sich Bullen aber noch deutlich mehr anstrengen, auch würde hierfür mehr Zeit benötigt werden. Unterhalb der Jahrestiefs von 654 US-Cents würden dagegen Abschläge auf 595 US-Cents und damit eine wichtige Unterstützung aus Anfang 2021 drohen.