Bitcoin Kurs fällt zurück auf 29.000 Dollar – Anleger fürchten Zinsschock

Der Bitcoin Kurs fällt am Mittwoch wieder zurück auf 29.000 Dollar und damit zwischenzeitlich auf den tiefsten Stand seit über einer Woche. Vor wenigen Tagen hatte das nach Marktgröße wichtigste Krypto Asset zwischenzeitlich noch ein 11-Monats-Hoch bei über 31.000 Dollar erreicht. Neben einer besonderen technischen Konstellation dürften nicht zuletzt Zinssorgen Gesprächsthema am Markt sein und Unbehagen initiieren.

Auflösung von Long-Positionen dürfte Abwärtsmomentum forciert haben

Die sukzessive Auflösung von sogenannten Long-Positionen könnte den jüngsten Kursrutsch am Markt begünstigt haben. Anleger, welche in der Vergangenheit im großen Stil auf steigende Kurse gesetzt haben, könnten sich in diesem Kontext zusehends gezwungen sehen, ihre Kaufpositionen glattzustellen. Dies kann in diesem Moment das Abwärtsmomentum forcieren. Im Fachjargon ist dann die Rede von einem sogenannten „Long Squeeze“.