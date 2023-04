CDU-Politiker Jung: Heizungstausch-Plan ist 'Etikettenschwindel'

BERLIN (dpa-AFX) - Die Regierungspläne zum Heizungstausch sind nach Ansicht des klimaschutz- und energiepolitischen Sprechers der Unionsfraktion, Andreas Jung (CDU), ein "Etikettenschwindel". "Bei diesem Gesetzentwurf steht Technologieoffenheit drauf, aber es ist Einseitigkeit drin", sagte Jung am Mittwoch im "ZDF"-Morgenmagazin. Die geplante Reform des Gebäudeenergiegesetzes geht ihm zufolge "einseitig in Richtung Wärmepumpe". Das Heizen mit Holz und Wasserstoff werde faktisch verboten. Gleichzeitig könnten die Energieversorger die an sie gestellten Anforderungen nicht erfüllen.

Aus Sicht des Unionsexperten ist zwar die Ansage zur klimafreundlichen Heizung notwendig. Die Umsetzung solle jedoch von Handwerkern, Hausbesitzern und Energieberatern vor Ort entschieden werden.

Nach den Plänen der Ampelkoalition soll von 2024 an möglichst jede neu eingebaute Heizung zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Damit soll der Abschied von Gas- und Ölheizungen eingeläutet werden. Bestehende Heizungen sollen weiter betrieben, kaputte Heizungen repariert werden können. Heizkessel sollen nur noch bis Ende 2044 mit fossilen Brennstoffen betrieben werden können./xil/DP/mis