Dax-Anleger ziehen vor 16.000-Punkte-Schwelle Köpfe ein

Frankfurt (Reuters) - Die Dax-Anleger lassen zur Wochenmitte Vorsicht walten.

Der deutsche Leitindex gab zur Eröffnung am Mittwoch um 0,2 Prozent auf 15.847 Punkte nach. Trotz der bereits weit gelaufenen Rally gebe es aber noch immer auch neue Käufer, sagte Thomas Altmann, Portfoliomanager beim Vermögensverwalter QC Partners. Die Marke von 16.000 Punkten und das Allzeithoch zögen Anleger weiter in ihren Bann. "Gewinnmitnahmen bleiben weiterhin überschaubar."

Bei den Einzelwerten waren nach Anhebung der Gewinnprognose angesichts steigender Bewertungen an den Kapitalmärkten der Finanzinvestor DBAG gefragt. Die Anteilsscheine zogen in den ersten Handelsminuten um knapp zwei Prozent an.

Dagegen setzte eine Blitz-Kapitalerhöhung Gerresheimer unter Druck. Anfängliche Kursverluste von bis zu 3,7 Prozent dämmte der Düsseldorfer Verpackungshersteller aber schnell ein. Ein gewisses Potenzial für die diesjährige und mittelfristige Prognose begrenzten den Abwärtsdruck, sagte ein Händler. Der Konzern hatte die Ausgabe neuer Aktien damit begründet, signifikante Wachstumschancen nutzen zu wollen.

