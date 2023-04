EVG: Haben uns vor erneutem Warnstreik nicht mit Verdi abgesprochen

BERLIN (dpa-AFX) - Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG hat sich eigenen Angaben zufolge vor dem erneuten Warnstreik im Schienenverkehr nicht mit der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi abgesprochen. "Das haben wir nicht getan, da gibt es keine Abstimmung dieses Mal", sagte EVG-Tarifvorstand Kristian Loroch am Dienstag bei einer Pressekonferenz auf eine entsprechende Frage. Dass nun am Freitag zeitgleich im Luft- und Schienenverkehr gestreikt werde, sei ein Zufall.

Die EVG hat für Freitag von 3.00 bis 11.00 Uhr zu einem bundesweiten flächendeckenden Warnstreik im Bahnverkehr aufgerufen. Betroffen sind neben der Deutschen Bahn gut 50 weitere Unternehmen. Die Gewerkschaft Verdi hat derweil für Donnerstag und Freitag die Beschäftigten im Luftsicherheitsbereich, in der Fluggastkontrolle, der Personal- und Warenkontrolle und in Servicebereichen an den Flughäfen Düsseldorf, Hamburg und Köln/Bonn zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen./nif/DP/zb