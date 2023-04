GNW-Adhoc: In Paris versammelte Reproduktionsgenetiker präsentieren den ersten Test zur Gesamtgenomsequenzierung bei Embryonen

^* Dr. Santiago Munné, ein Pionier auf dem Gebiet der genetischen Präimplantationsdiagnostik, stellte den neuen Test auf der PGDIS-Konferenz vor * Der neuartige Labortest wird nicht nur die von den Eltern vererbten Gene nachweisen, sondern auch neue Mutationen aufdecken, die zu De-novo- Erkrankungen wie Autismus führen könnten PARIS, April 20, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dr. Santiago Munné, ein Pionier auf dem Gebiet der Präimplantationsdiagnostik, präsentierte den Delegierten der 20. Konferenz der Preimplantation Genetic Diagnosis International Society (PGDIS), die diese Woche in Paris stattfand, den ersten Test zur Gesamtgenomsequenzierung bei Embryonen. In seinem Plenarvortrag, an dem über 300 Experten teilnahmen, stellte Dr. Munné, ein international anerkannter Wegbereiter der Reproduktionsgenetik,

Validierungsdaten für den Test GenomeScreen(TM) vor, der von dem von ihm geleiteten

Forschungsteam des Biotechnologieunternehmens GenEmbryomics entwickelt wurde. ?Seit wir 1993 mit der Präimplantationsdiagnostik begonnen haben, wissen wir, dass die Embryonenselektion der Schlüssel zu einer Schwangerschaft ist, insbesondere bei älteren Patientinnen. In den letzten 30 Jahren hat sich unsere Arbeit auf die Verbesserung der genetischen Embryonenselektion konzentriert, obwohl der definitive diagnostische Ansatz - derjenige, der die meisten Informationen und die besten Ergebnisse liefert - zweifellos dieser sein wird: die Gesamtgenomsequenzierung bei Embryos anhand einiger weniger anhand einer Biopsie gewonnenen Zellen. Dieser Test wird Türen öffnen, von denen wir nicht wussten, dass sie existieren", sagte Munné über die Arbeit bei GenEmbryomics. Das Genom zu verstehen bedeutet, vor der Implantation alles über einen Embryo zu

wissen GenomeScreen(TM) ist ein revolutionärer neuer Test zur

Gesamtgenomsequenzierung von IVF-Embryonen, der von den Experten auf dem PGDIS- Forum als ?der umfassendste genetische Test in Bezug auf IVF" bezeichnet wurde. Der Test liefert hochpräzise Informationen über die Genomsequenz des Embryos und der genetischen Eltern und bietet den Familien vor der Implantation wichtige Erkenntnisse über die Gesundheit des Embryos und die Fortpflanzungsprognose, die für deren Entscheidungen hilfreich sein können. Zudem sind diese Informationen von unschätzbarem Wert für Menschen, die mithilfe der IVF geboren wurden, da sie einen Beitrag zur Nutrigenomik leisten oder Hinweise darauf geben, welche Medikamente für den Patienten genetisch am besten geeignet sind. ?Als wir mit unseren Forschungen zur Sequenzierung von Embryonen begannen, war es unser Ziel, ein leistungsfähiges, umfassendes Instrument zu schaffen, das Fruchtbarkeitsärzten umfassende Daten für ein präzises Screening liefern kann", erinnert sich Dr. Nick Murphy, Gründer von GenEmbryomics. ?Jetzt, da wir über dieses Instrument verfügen und es mit einer Zuverlässigkeit von 99 % einsetzen, wissen wir, dass diese Diagnose nicht nur Informationen liefert, sondern auch den Erfolg der Reproduktionsmedizin erheblich steigert", fügte Murphy an. Sequenzierung von Embryonen wird die IVF-Erfolgsraten erhöhen Professor Munné, der seit über 20 Jahren auf dem Gebiet der Reproduktionsgenetik führend ist, hat enorme Beiträge zur Selektion von Embryonen und zur IVF- Behandlung geleistet. Mit diesem Test festigen er und sein Forscherteam die Rolle der Gentests in der Reproduktionsmedizin und erhöhen den Behandlungserfolg. ?Die auf der Konferenz vorgestellten Ergebnisse sind die Validierungsdaten für einen Test, der die Embryonenselektion, wie wir sie kennen, verändern wird", so Munné. ?Die genetische Präimplantationsanalyse anhand der Gesamtgenomsequenzierung ist ein großer Schritt nach vorn: Sie wird uns unter anderem Aufschluss darüber geben, welcher Embryo sich erfolgreich einnisten wird, weil wir vorher wissen, welcher Embryo wirklich gesund ist, d. h. frei von Krankheiten, die von den Eltern vererbt wurden, oder von De-novo-Erkrankungen wie Autismus", schloss er. Über GenEmbryomics GenEmbryomics wurde 2019 von Dr. Nick Murphy gegründet und ist ein innovatives Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Genomanalyse von Embryonen spezialisiert hat, um die lebensfähigsten Kandidaten für eine IVF-Implantation zu ermitteln. Die Arbeit des Unternehmens wird zu höheren Erfolgsquoten bei IVF- Zyklen führen, da seine firmeneigenen Algorithmen eine genauere und effizientere Embryonenauswahl auf der Grundlage des gesamten Genoms eines jeden Embryos ermöglichen. °