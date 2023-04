Herstellerverband - EU-Autoabsatz im März stark gewachsen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Der Pkw-Absatz in der Europäischen Union (EU) ist im vergangenen Monat weiter gewachsen.

Mit 1,087 Millionen wurden im März 28,8 Prozent mehr Neuwagen zugelassen als ein Jahr zuvor, wie der Herstellerverband ACEA am Mittwoch mitteilte. In allen großen Märkten gab es zweistellige Zuwächse, an der Spitze lag Spanien mit 66 Prozent. Weiter aufholen konnten Elektroautos, deren Zulassungen EU-weit um 58 Prozent auf 151.573 Autos stiegen. Der Marktanteil der batteriegetriebenen Pkw stieg auf 13,9 (11,4) Prozent. Autos mit Verbrennungsmotor kamen im März auf einen Marktanteil von 37,5 Prozent.

