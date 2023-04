Mais: Ziehen es Bullen jetzt durch?

Nachdem bei 819 US-Cents der Mais-Future im April letzten Jahres seinen vorläufigen Höhepunkt markiert hatte, kamen die Notierungen wieder dynamisch zurück, bis Sommer ging es hierbei auf 561 US-Cents wieder abwärts. Dort startet eine erste Kaufwelle auf 706 US-Cents bis zum 10. Oktober, anschließend konsolidierte der Agrarrohstoff in einem sich ausweitenden Dreieck auf 606 US-Cents talwärts. Wertet man diesen Verlauf nun etwas genauer aus, drängt sich durchaus der Verdacht einer bevorstehenden zweiten Kaufwelle auf und könnte bei einem erfolgreichen Ausbruch aus dem laufenden Trend eine neuerliche Aufwärtsbewegung bereithalten.

Bullen in Wartestellung

Offenbar bereiten sich bullische Marktteilnehmer auf einen Folgeanstieg vor, dieser dürfte allerdings bei der aktuellen Konstellation erst oberhalb von 688 US-Cents gelingen und würde zunächst Aufwärtspotenzial an die Oktoberhochs bei 706 US-Cents freisetzen. Eine vollständige Umsetzung der zweiten Kaufwelle würde darüber Kurspotenzial an 735 US-Cents generieren und könnte für den Aufbau von Long-Positionen genutzt werden. Ein Verbleib in einer Spanne bis 640 US-Cents wäre noch unproblematisch, erster darunter würden erneut die Jahrestiefs um 606 US-Cents in den Fokus der Händler rücken.