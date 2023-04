Ministerin: Italien fehlen eine Million Arbeitskräfte

ROM (dpa-AFX) - Italien beklagt heftigen Personalmangel. Insgesamt fehlen dem Mittelmeerland rund eine Million Arbeitskräfte aufgeteilt auf diverse Wirtschaftszweige, wie die Arbeitsministerin Maria Elvira Calderone am Mittwoch sagte. Das Problem sei vor allem, dass immer mehr Menschen aus Altersgründen aus dem Arbeitsleben ausscheiden. Es sei schwierig, diese Stellen mit neuen Leuten zu besetzen, sagte Calderone bei einer Gewerkschaftveranstaltung in Rom.

Insbesondere das Tourismusgewerbe ist dem Branchenverband Assoturismo Confesercenti zufolge stark von dem Personalmangel betroffen. Auch im Gastgewerbe beklagt man sowohl an einen Mangel an Bewerbern als auch an qualifiziertem Personal. In den Ostermonaten fehlten dem Verband zufolge in diesen Sparten rund 50 000 Arbeitskräfte.

In der italienischen Landwirtschaft werden mit Blick auf die Sommer- und Erntemonate mindestens 100 000 Arbeitskräfte benötigt, wie die Agrarvereinigung Coldiretti nach Calderones Äußerungen mitteilte. Es würden dringend Traktorfahrer, Züchter, Baumschneider sowie Pflücker für Obst, Gemüse und die Weinlese gesucht. Aber auch im digitalen Bereich werden Fachkräfte wie Agrartechniker benötigt, die etwa Drohnen steuern, Wetterdaten lesen und IT-Tools nutzen können./rme/DP/nas