NIPPON KINZOKU hat Rohre mit geringem Durchmesser und hoher Präzision der inneren Oberflächen auf den Markt gebracht

Markteinführung von Rohren mit einem Innendurchmesser von 0,5 mm und einer Oberflächenrauheit Ra von maximal 0,5 ¼m

NIPPON KINZOKU CO. LTD. (TOKIO:5491) (Hauptsitz: Minato-ku, Tokio, Japan) meldet, dass das Unternehmen Feinrohre mit geringem Durchmesser (Innendurchmesser 0,5 mm) und hoher Präzision der inneren Oberflächen auf den Markt gebracht hat.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230418005006/de/

The inner surface roughness is greatly improved compared to conventional products and the inner surface has a good shape close to a perfect circle. (Graphic: Business Wire)

Rohre mit hochpräzisen inneren Oberflächen werden durch Einsetzen und Ziehen eines Würfels durch den Innendurchmesser hergestellt. Wenn der Innendurchmesser geringer ist, ist die Dickenänderung während des Ziehvorgangs und das Verhalten des Würfels im Rohr nicht stabil, wenn der Würfel eingeführt wird. Dies macht es schwierig, eine höhere Präzision der inneren Oberfläche zu erzielen. Jetzt haben wir ein neues Herstellungsverfahren entwickelt, mit dem selbst bei einem Innendurchmesser von 0,5 mm eine präzise innere Oberfläche erzielt werden kann. Dadurch können Kunden, die dickwandige Rohre mit geringem Durchmesser und hochpräzisen inneren Oberflächen benötigen, den Bedarf an Nachbehandlungen der inneren Oberflächen wie Polieren oder Beschichten reduzieren und auf diese Weise von Kosteneinsparungen profitieren und zur Ressourcenschonung beitragen.

Überblick über Rohre mit geringem Durchmesser und hochpräziser Innenoberfläche 1. Merkmale (1) Die Rauheit der Innenflächen wurde im Vergleich zu herkömmlichen Produkten deutlich verbessert. (2) Die Innenfläche weist eine gute Form auf, die einem perfekten Kreis nahekommt. (3) Die Qualität in Längsrichtung ist ebenfalls stabil und ändert sich auch dann nicht, wenn ein Coil von 400 m Länge vom Anfang bis zum Ende alle 100 m gemessen wird. 2. Kompatible Stahlsorten und Abmessungen Stahlsorte: Austenitischer Edelstahl (SUS316L, SUS304 usw.) Abmessungen: Außendurchmesser: 1/32" (0,79 mm) bis 1/16" (1,59 mm) Innendurchmesser: 0,50 mm bis 1,25 mm Produktform: Coil oder gerades Rohr (max. Länge: 2.000 mm, bei Überlängen bitte separat anfragen)

Wir haben Anfragen von Herstellern von Messinstrumenten und medizinischen Geräten erhalten, die eine präzise, gleichmäßige Durchflusskontrolle für Rohre mit kleinem Durchmesser und hochpräzisen inneren Oberflächen benötigen. Gerne stellen wir Muster zur Verfügung und prüfen die Möglichkeit der Massenproduktion.

Über NIPPON KINZOKU CO., LTD.

Präzisionsrohre (Feinrohre) optimaler Qualität (z. B. hinsichtlich Rauheit, Rundheit, Geradheit, Maßgenauigkeit der inneren Oberflächen) werden in verschiedenen Anwendungsbereichen als zentrale Komponenten eingesetzt. https://www.nipponkinzoku.co.jp/en/

Hinweis: Dieses Dokument wurde auszugsweise aus dem japanischen Original übersetzt und dient nur zu Referenzzwecken. Im Falle von Abweichungen zwischen dem übersetzten Dokument und dem japanischen Original ist das japanische Original maßgeblich.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230418005006/de/

Abt. Absatzentwicklung

NIPPON KINZOKU CO., LTD.

E-Mail: nikkin-overseas@nipponkinzoku.co.jp

https://www.nipponkinzoku.co.jp/en/inquiry