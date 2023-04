Ölpreise geben leicht nach

SINGAPUR (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Mittwoch im frühen Handel leicht gefallen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni 84,46 US-Dollar. Das waren 31 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Mai sank um 28 Cent auf 80,58 Dollar.

Der Handel am Rohölmarkt verlief zuletzt ruhig und ohne entscheidende Impulse. Zur Wochenmitte rücken jedoch Lagerdaten aus den USA in den Blick: Das Energieministerium gibt am Nachmittag seine wöchentlichen Vorratszahlen bekannt. Weil der amerikanische Öl-Markt sehr groß ist, werden die Daten von Marktteilnehmern genau verfolgt. Die USA haben sich in den vergangenen Jahren neben Saudi-Arabien und Russland zu einem der größten Erdölproduzenten der Welt entwickelt./bgf/mis