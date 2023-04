OTS: RWB PrivateCapital Emissionshaus AG / Vier RWB Fonds zahlen bis zu 20 ...

Vier RWB Fonds zahlen bis zu 20 Prozent an Privatanleger aus (FOTO) Oberhaching (ots) - Die RWB zahlt im zweiten Quartal 2023 mit vier weiteren Private-Equity-Dachfonds aus. Mehr als 4.000 Anlegerinnen und Anleger der Fonds RWB Asia I, RWB China IV sowie RWB Germany I und II erhalten zwischen 10 und 20 Prozent. "Die starke Auszahlungsdynamik der letzten Jahre hält auch im andauernd herausfordernden Marktumfeld an. Wir sind sehr zufrieden, die nächsten vier Ausschüttungen an unsere Anleger leisten zu können", sagt Norman Lemke, Vorstand der RWB PrivateCapital Emissionshaus AG. 2022 hatte die RWB insgesamt rund 180 Millionen Euro an Privatanlegerinnen und Privatanleger ausgezahlt. Vor wenigen Wochen tätigte der Spezialist für Private Equity bereits die ersten vier Ausschüttungen im laufenden Jahr. Die Fonds RWB Asia I und RWB China IV zahlen jeweils zum vierten Mal aus. RWB Germany I leistet seine dritte Ausschüttung und beim Fonds RWB Germany II erhalten Anleger bereits die sechste Auszahlung. Die angekündigten Auszahlungen im Überblick: RWB Asia I: 10 Prozent (4. Auszahlung) RWB China IV: 10 Prozent (4. Auszahlung) RWB Germany I: 10 Prozent (3. Auszahlung) RWB Germany II: 20 Prozent (6. Auszahlung) Über die RWB PrivateCapital Emissionshaus AG: Die RWB PrivateCapital Emissionshaus AG (RWB) bietet Privatanlegern seit 1999 einen Zugang zu hochqualitativen institutionellen Private-Equity-Fonds. Über sicherheitsorientierte Dachfondslösungen ermöglicht die RWB den Einstieg in die Anlageklasse zielgruppengerecht ab 5.000 Euro bzw. 50 Euro im monatlichen Ratensparplan. Mit über 150.000 Beteiligungsverträgen ist das Haus der erfahrenste Anbieter Europas in diesem Kundensegment. Mehr unter: www.rwb-ag.de Pressekontakt: Philipp Klöckner Tel.: 089/6666 94-565 E-Mail: mailto:philipp.kloeckner@mpe.ag Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/122777/5489059 OTS: RWB PrivateCapital Emissionshaus AG