POLITIK: Baerbock zu China-Reise: Es war 'zum Teil mehr als schockierend'

BERLIN (dpa-AFX) - Nach ihrem Antrittsbesuch in China nimmt Außenministerin Annalena Baerbock das Land noch stärker als zuvor als Systemrivalen für Deutschland und andere Demokratien wahr. Vor ihrem Abflug nach China in der vergangenen Woche hatte Baerbock gesagt: "Partner, Wettbewerber, systemischer Rivale - das ist der Kompass der europäischen China-Politik. In welche Richtung die Nadel künftig ausschlagen wird, liegt auch daran, welchen Weg China wählt". Bei einer Befragung im Bundestag sagte die Grünen-Politikerin dann am Mittwoch, sie habe leider den Eindruck gewonnen, "dass der Aspekt systemischer Rivale immer stärker zunimmt, und zwar nicht nur, weil China stärker nach außen offensiver, man kann auch sagen aggressiver, auftritt, sondern vor allem nach innen repressiver". Es sei "wirklich zum Teil mehr als schockierend" gewesen.

China sei Deutschlands größter Handelspartner, sagte Baerbock. Überall dort, wo es möglich sei, wolle man deshalb zusammenarbeiten. Gleichzeitig müsse Deutschland seine eigenen Risiken minimieren und sich von naiven Vorstellungen lösen, wie etwa der, dass Handelsbeziehungen automatisch einen politischen Wandel nach sich zögen.